Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền

Hậu trường 19/12/2023 20:40

Lễ ăn hỏi của Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền sắp tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm mới là ngày 1/1/2024 dương lịch (tức ngày 24 tháng 11 âm lịch).

 

Theo thông tin mới nhất vừa được cập nhật, 2 gia đình của Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền vừa có buổi gặp gỡ để bàn chuyện hôn lễ. Đôi bên chọn thời điểm tổ chức lễ ăn hỏi của Quang Hải và Thanh Huyền là ngày đầu năm mới dương lịch - 1/1/2024 (tức ngày 24 tháng 11 âm lịch). Đây là bước đi quan trọng, khẳng định sự nghiêm túc của Quang Hải trong mối tình kéo dài 3 năm với bạn gái.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền - Ảnh 1
Lễ ăn hỏi của Quang Hải và Thanh Huyền sẽ diễn ra vào ngày đầu năm mới dương lịch - 1/1/2024 (tức ngày 24 tháng 11 âm lịch).

Vài ngày trước, Quang Hải cùng CLB Công an Hà Nội thi đấu trận vòng 6 V.League 2023/24 trên SVĐ Hàng Đẫy. Bố mẹ Quang Hải đã cùng họ hàng đến sân để cổ vũ tiền vệ sinh năm 1997. Sau trận, cả gia đình cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng. Khi ấy, Quang Hải đã đưa bạn gái Chu Thanh Huyền đến tham gia.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền - Ảnh 2
Chu Thanh Huyền (ngoài cùng bên trái) cùng mẹ Quang Hải có mặt trong bức ảnh hội phụ nữ trong gia đình nhà trai.

Trong những hình ảnh do họ hàng của Quang Hải chia sẻ, Chu Thanh Huyền chụp ảnh thân thiết với người nhà của bạn trai. Trong bức ảnh chụp hội phụ nữ trong nhà có sự góp mặt của mẹ Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền - Ảnh 3
Chu Thanh Huyền người thân của bạn trai.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, làm công việc kinh doanh tự do, mẫu ảnh,...Cô nàng có ngoại hình xinh đẹp. Thực tế, Quang Hải và Thanh Huyền chưa từng lên tiếng công khai chuyện tình cảm, nhưng cặp đôi luôn xuất hiện trước truyền thông và có nhiều cử chỉ thân mật.

Sau Đoàn Văn Hậu, Quang Hải chính thức xác nhận thời gian làm lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền - Ảnh 4
Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, làm công việc kinh doanh tự do, mẫu ảnh.

Năm 2022, khi Quang Hải quyết định sang Pháp thi đấu cho Pau FC, Chu Thanh Huyền không ngại vượt đường xa sang châu Âu đồng hành cùng bạn trai. Khi Quang Hải trở về nước đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, cô cũng xuất hiện trong buổi lễ ký hợp đồng.

Với việc đang tiến những bước vững chắc để xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, Quang Hải nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Họ hy vọng rằng Quang Hải sẽ sớm bùng nổ trở lại khi đã "yên bề gia thất".

Quang Hải cầm túi nửa tỷ, mua sắm “không tiếc tay” cho Chu Thanh Huyền

Quang Hải cầm túi nửa tỷ, mua sắm “không tiếc tay” cho Chu Thanh Huyền

Chu Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh bạn trai Quang Hải cầm túi lớn túi bé sau một buổi mua sắm cho cô.

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