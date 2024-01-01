Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi

Hôm nay, ngày 1/1/2024, gia đình Quang Hải mang 9 tráp lễ vật sang nhà cô dâu Chu Thanh Huyền và lễ ăn hỏi được tổ chức vào trưa cùng ngày tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội.
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Sau lễ cưới của Văn Hậu - Hải My, lễ ăn hỏi của Quang Hải - Thanh Huyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Do tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2024, Quang Hải phải xin nghỉ 1 ngày để lo chuyện trọng đại của cuộc đời.
10h15 sáng 1/1/2024, Quang Hải cùng nhà trai xuất phát sang nhà gái để làm lễ ăn hỏi. Quang Hải ngồi trên xe dâu Bentley có giá hơn 10 tỷ đồng. Tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất hồi hộp trong ngày trọng đại. Hơn 12h, Quang Hải cùng đoàn nhà trai xuất hiện tại nhà gái tại Sơn Tây (Hà Nội).
Lễ ăn hỏi của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Dưới đây là những hình ảnh trong lễ ăn hỏi của tiền đạo Quang Hải.
Toàn bộ không gian tiệc tại nhà chú rể được e-kip triển khai theo phong cách Indochine (Đông Dương) với sắc xanh chủ đạo - đại diện cho mệnh thủy của Quang Hải. Cùng xem những hình ảnh toàn bộ không gian lễ ăn hỏi:
Sau nhiều ngày chuẩn bị, lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền được tổ chức vào trưa 1/1/2024, tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội. Rạp ăn hỏi của Quang Hải được dựng ở sân trường cấp 2 gần nhà.