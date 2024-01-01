Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi

Sau lễ cưới của Văn Hậu - Hải My, lễ ăn hỏi của Quang Hải - Thanh Huyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Do tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2024, Quang Hải phải xin nghỉ 1 ngày để lo chuyện trọng đại của cuộc đời.

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10h15 sáng 1/1/2024, Quang Hải cùng nhà trai xuất phát sang nhà gái để làm lễ ăn hỏi. Quang Hải ngồi trên xe dâu Bentley có giá hơn 10 tỷ đồng. Tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất hồi hộp trong ngày trọng đại. Hơn 12h, Quang Hải cùng đoàn nhà trai xuất hiện tại nhà gái tại Sơn Tây (Hà Nội).