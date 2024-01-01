Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi

Hậu trường 01/01/2024 15:07

Hôm nay, ngày 1/1/2024, gia đình Quang Hải mang 9 tráp lễ vật sang nhà cô dâu Chu Thanh Huyền và lễ ăn hỏi được tổ chức vào trưa cùng ngày tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội.

 

Sau lễ cưới của Văn Hậu - Hải My, lễ ăn hỏi của Quang Hải - Thanh Huyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Do tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2024, Quang Hải phải xin nghỉ 1 ngày để lo chuyện trọng đại của cuộc đời.

Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

10h15 sáng 1/1/2024, Quang Hải cùng nhà trai xuất phát sang nhà gái để làm lễ ăn hỏi. Quang Hải ngồi trên xe dâu Bentley có giá hơn 10 tỷ đồng. Tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất hồi hộp trong ngày trọng đại. Hơn 12h, Quang Hải cùng đoàn nhà trai xuất hiện tại nhà gái tại Sơn Tây (Hà Nội).

Lễ ăn hỏi của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Dưới đây là những hình ảnh trong lễ ăn hỏi của tiền đạo Quang Hải.

Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 2
Quang Hải ngồi trên xe dâu Bentley có giá hơn 10 tỷ đồng sang nhà gái. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 3
Quang Hải mặc áo dài đỏ, dẫn đầu đoàn nhà trai mang theo 9 tráp lễ vật để ăn hỏi Chu Thanh Huyền. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 4
Cô dâu Chu Thanh Huyền mặc trang phục áo dài đỏ, xinh đẹp nổi bật. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 5
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày trọng đại, vẫy tay chào quan viên hai họ. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 6
Hai bà thông gia trao cho nhau lễ vật ăn hỏi với tráp ăn hỏi rồng phượng 'siêu khủng'. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 7
Gương mặt vô cùng hạnh phúc của cặp đôi. Họ đã trải qua nhiều thử thách của tình yêu và đi đến hôn nhân. Ảnh: VietNamNet. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 8
Quang Hải trao cho Thanh Huyền một nụ hôn. Cả hai đang trải qua thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Ảnh: VietNamNet. 

Toàn bộ không gian tiệc tại nhà chú rể được e-kip triển khai theo phong cách Indochine (Đông Dương) với sắc xanh chủ đạo - đại diện cho mệnh thủy của Quang Hải. Cùng xem những hình ảnh toàn bộ không gian lễ ăn hỏi:

Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 9
 Lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền được tổ chức vào trưa 1/1/2024, tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 10
Lễ ăn hỏi của Quang Hải - Thanh Huyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 11
Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà gái, cặp đôi sẽ ra mắt họ hàng, bạn bè và ăn tiệc tại nhà trai.
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 12
Gia đình Quang Hải chuẩn bị 9 tráp lễ vật ăn hỏi. Tất cả đều được trang trí rất cầu kỳ, đẹp mắt.
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 13
Quang Hải đã tự tay lên ý tưởng, chuẩn bị riêng một tráp lễ đặc biệt để đem đến nhà cô dâu Chu Thanh Huyền.
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 14
Tráp ăn hỏi của Quang Hải vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. 
Cận cảnh tráp rồng phượng 'siêu khủng', Quang Hải tình tứ hôn Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi - Ảnh 15
Một tráp ăn hỏi rồng phượng cỡ lớn rất đẹp được làm từ các loại hoa quả.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền được tổ chức vào trưa 1/1/2024, tại nhà trai ở Đông Anh, Hà Nội. Rạp ăn hỏi của Quang Hải được dựng ở sân trường cấp 2 gần nhà.

Quang Hải đi siêu xe 10 tỷ đồng, mặc áo dài bảnh bao lên đường ăn hỏi Chu Thanh Huyền

Quang Hải đi siêu xe 10 tỷ đồng, mặc áo dài bảnh bao lên đường ăn hỏi Chu Thanh Huyền

Sáng 1/1/2024, lễ ăn hỏi của Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền gây chú ý đặc biệt bởi những xế hộp đắt tiền.

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