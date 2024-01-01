Quang Hải đi siêu xe 10 tỷ đồng, mặc áo dài bảnh bao lên đường ăn hỏi Chu Thanh Huyền

Sáng 1/1/2024, tiền vệ Nguyễn Quang Hải dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi với Chu Thanh Huyền . Điểm nhấn của lễ ăn hỏi ngoài nhan sắc rạng rỡ của cặp đôi trai tài - gái sắc còn có chiếc siêu xe Bentley trị giá 10 tỷ đồng được sử dụng để làm xe đón dâu. Được biết trong hôm nay, Quang Hải sẽ kết hợp thực hiện cả lễ ăn hỏi cũng như rước dâu.

Chiếc siêu xe Bentley trị giá 10 tỷ đồng được sử dụng để làm xe đón dâu.

Anh xuất hiện tươi tắn cùng dàn bê tráp là những TikToker triệu view như Phúc Thành, Hải Triều, Nhật Hoàng, Cao Cường…Gia đình Quang Hải tiết lộ tổ chức 50 mâm cỗ mời người thân, hàng xóm đến dự vào lễ ăn hỏi của cả hai.

Anh xuất hiện tươi tắn cùng dàn bê tráp là những TikToker triệu view

Chu Thanh Huyền là "bạn gái tin đồn" của Quang Hải từ năm 2021. Cặp đôi chưa từng xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội và truyền thông. Họ cũng chưa từng đăng ảnh chụp chung với nhau ở chế độ công khai trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cặp đôi không phủ nhận các tin đồn và vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thời gian gần đây, Nguyễn Quang Hải và bạn gái không ngần ngại thể hiện sự thân mật với nhau ở các sự kiện. Tối 19/12, bức ảnh Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền khoe nhẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Sáng 20/12 Quang Hải đã cùng bố mẹ sang nhà bạn gái Chu Thanh Huyền ở Sơn Tây, Hà Nội làm lễ dạm ngõ, chuẩn bị rước nàng về dinh.

Chu Thanh Huyền là "bạn gái tin đồn" của Quang Hải từ năm 2021.