Lan Phương tiết lộ từng trải qua mối tình đau đớn, thổ lộ một điều đặc biệt dành cho gia đình hiện tại

Hậu trường 04/07/2022 11:14

Vừa qua, nữ diễn viên Lan Phương đã gây chú ý khi chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình trong quá khứ.

Vừa qua, khi xuất hiện trong một chương trình, Lan Phương đã gây chú ý khi chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình trong quá khứ. Cụ thể, tại chương trình, khi MC hỏi lý do tại sao cô lại lựa chọn lấy chồng Tây mà không cho một anh chàng người Việt nào có cơ hội.

Trước câu hỏi này, Lan Phương đã không ngần ngại cho biết: "Mọi người cứ nói tôi chỉ yêu trai Tây mà không chịu quen trai Việt. Đó là do mọi người chỉ biết những câu chuyện trên báo chí nên nghĩ như vậy. Thật ra, tôi cũng có những mối tình rất sâu đậm với bạn trai người Việt". Theo Lan Phương, trong những mối tình đó, mối tình đầu là mối tình đã khiến cô “đau đớn lên, đau đớn xuống".

Sau chia tay, nữ diễn viên cho biết cô vẫn quen bạn trai người Việt. Vì thế, với nữ diễn viên ''Thương ngày nắng về'' việc yêu trai Việt hay trai Tây không phải lựa chọn của cô mà do duyên số, có tình cảm, sự hòa hợp là được.

Lan Phương tiết lộ từng trải qua mối tình đau đớn, thổ lộ một điều đặc biệt dành cho gia đình hiện tại - Ảnh 1
Lan Phương tiết lộ từng trải qua mối tình đau đớn - Ảnh: VTV News

Bên cạnh đó, tại chương trình, Lan Phương cũng trải lòng thêm nhiều về gia đình nhỏ hiện tại. Cô cho hay, công việc của bản thân rất bận rộn nhưng cô vẫn lo chu toàn, cố gắng sắp xếp thời gian bên gia đình, bên cô con gái nhỏ. Khi công việc, dự án phim đã kết thúc, cô nàng sẽ dành thời cùng con đi chơi, đọc sách cho con.

Với vai trò người mẹ, nữ diễn viên tự tin chấm cho mình 9 điểm. Còn với vai trò người vợ, cô nàng thừa nhận bản thân dành thời gian rất ít cho chồng bởi tính chất công việc, dù vậy, cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Cô tâm sự: "Trong vai trò người mẹ, tôi tự tin đánh giá mình phải được 9 điểm. Tôi đã rất cố gắng nuôi con, chăm con, dành mọi sự động viên, khuyến khích, tạo một nền tảng vững chắc cho con sau này. Trong vai trò người vợ, tôi lại không dám tự chấm điểm cho mình mà tùy góc độ đánh giá, quan điểm của mỗi người. Có thể đứng ở vị trí này, người ta thấy tốt rồi, nhưng ở vị trí khác lại là chưa tốt. Mọi thứ chỉ có tính tương đối".

Lan Phương tiết lộ từng trải qua mối tình đau đớn, thổ lộ một điều đặc biệt dành cho gia đình hiện tại - Ảnh 2
Lan Phương mong ước hiện tại là đủ tài chính lo cho gia đình - Ảnh: FBNV

Kết lại những chia sẻ của mình, ở thời điểm này, Lan Phương hy vọng rằng: "Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời tôi là được ở bên gia đình. Tôi muốn gia đình tôi được hạnh phúc bên nhau và tôi có đủ tài chính để lo cho gia đình, làm những gì mình muốn cùng gia đình".

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Mới đây nhất, nữ diễn viên Lan Phương đã có đôi lời chia sẻ trên MXH sau khi là khách mời thay thế của “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 số đầu tiên.

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