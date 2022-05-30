Bạch Lan Phương khoe ảnh tình tứ bên bạn trai Huỳnh Anh ngầm phủ nhận tin đồn 'đường ai nấy đi'

Trong bộ ảnh mới, cả 2 đã cùng nhau diện đồ tone trắng cực kì ăn ý. Nhìn ảnh, người hâm mộ cứ ngỡ cả 2 đang chụp ảnh cưới. Động thái trên trên đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Không ít lời chúc mừng đồng thời cũng hối thúc cặp đôi sớm về chung một nhà:

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương không ngần ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ. Mới đây, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đã đăng tải khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Huỳnh Anh. Động thái này của Bạch Lan Phương cho rằng cô đang ngầm phủ nhận tin đồn 'đường ai nấy đi'.

- Chắc Vbiz lại chuẩn bị đón một đám cưới vào tương lai gần đây mà.

Bạch Lan Phương khoe loạt ảnh cực tình tứ cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh chụp màn hình FBNV

Trước đó, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt bởi Bạch Lan Phương có những chia sẻ tâm trạng không mấy vui vẻ trên mạng xã hội. Cụ thể cô viết "Tình cảm nên giữ cho người sẽ không rời đi, tin nhắn nên gửi cho người xem rồi trả lời ngay, gọi điện cho người nghe máy ngay khi được gọi, sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng", dòng chia sẻ cuối cùng trong bài đăng làm cho một số người đoán cô đang ngầm ẩn ý về chuyện tình cảm với nam diễn viên.

Đây là động thái làm cho cư dân mạng bàn tán xôn xao, bởi vì trước đó Lan Phương và Huỳnh Anh đều không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và dành những lời có cánh tới đối phương. Từ đây, dấy lên tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi". Trước tin đồn này, cả hai vẫn chọn không lên tiếng. Đây cũng không phải lần cặp đôi vướng nghi vấn chia tay.

Cả hai hẹn hò trên một chiếc du thuyền và cùng nhau diện đồ tone trắng cực kì ăn ý - Ảnh: FBNV

Bạch Lan Phương - Huỳnh Anh chính thức hẹn hò và công khai vào năm 2020. Thời điểm đó, cả hai gặp không ít lời ra tiếng vào từ dư luận. Được biết, Bạch Lan Phương hơn tình trẻ đến 6 tuổi, đang làm mẹ đơn thân và có một con gái riêng.

Động thái này của Bạch Lan Phương cho rằng cô đang ngầm phủ nhận tin đồn 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV

Trước những lời dị nghị dèm pha từ cộng đồng mạng, Bạch Lan Phương từng lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tôi công khai bạn trai trên mạng xã hội (trừ bố của con gái tôi trước đây). Vậy nên, ai yêu quý Huỳnh Anh thì thấy tôi không xứng đáng vì là phụ nữ đã từng có một đời chồng. Còn ai yêu quý tôi thì lại thấy bạn trai không xứng với tôi vì anh ấy quá nhiều điều tiếng.

Nhưng quả thật, tôi tự biết bản thân mình như thế nào nên những lời miệt thị kia không quá ảnh hưởng đến tôi. Chỉ có bố mẹ, bạn bè thân là xót thay cho tôi nhưng tôi cố gắng trấn an nên dần mọi người cũng quen và không bận tâm nữa".