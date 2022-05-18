Huỳnh Anh 'lộ hint' đón 'tin vui' với bạn gái hotgirl, netizen 'bật chế độ' hóng ngày chính thức về chung một nhà của đôi uyên ương

Hậu trường 18/05/2022 20:06

Huỳnh Anh đăng một đoạn caption ngụ ý sắp có "tin vui" với bạn gái xinh đẹp, dự đoán một lễ cưới như mơ sắp diễn ra.

Mới đây, Huỳnh Anh đăng một đoạn caption ngụ ý sắp có "tin vui" với bạn gái xinh đẹp, dự đoán một lễ cưới như mơ sắp diễn ra. Cụ thể nam diễn viên chia sẻ: "I think I wanna marry you". (Tạm dịch: Anh nghĩ anh muốn cưới em).

Huỳnh Anh 'lộ hint' đón 'tin vui' với bạn gái hotgirl, netizen 'bật chế độ' hóng ngày chính thức về chung một nhà của đôi uyên ương - Ảnh 1
Huỳnh Anh đăng tải trạng thái ngụ ý tổ chức đám cưới với bạn gái - Ảnh: FBNV

 

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng với những cử chỉ "tình bể bình" của cặp đôi được chụp trong một studio, Huỳnh Anh và Lan Phương diện đồ "ton sur ton" trắng tinh tế như hình cưới khiến người hâm mộ thích thú.

Người đẹp Bạch Lan Phương cũng đăng tải bức anh đó cùng thời điểm với bạn trai, kèm theo dòng trạng thái: "Ai yêu anh bằng em?". Đây phải chăng như 1 câu trả lời tinh tế của nữ MC dành cho chồng sắp cưới. Hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân, hy vọng cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà. 

Huỳnh Anh 'lộ hint' đón 'tin vui' với bạn gái hotgirl, netizen 'bật chế độ' hóng ngày chính thức về chung một nhà của đôi uyên ương - Ảnh 2
Bạch Lan Phương cũng đớp thính người ấy - Ảnh: FBNV

 

Được biết, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm từ cuối năm 2020. Đến đầu năm 2021, nam diễn viên "Cầu vồng tình yêu" cầu hôn bạn gái và nhận được sự đồng ý. Tại thời điểm đó, cặp đôi chia sẻ sẽ tổ chức đám cưới khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Huỳnh Anh 'lộ hint' đón 'tin vui' với bạn gái hotgirl, netizen 'bật chế độ' hóng ngày chính thức về chung một nhà của đôi uyên ương - Ảnh 3
Huỳnh Anh từng cầu hôn bạ gái trước đó - Ảnh: Internet

 

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh 6 tuổi. Cô có một con gái riêng được 9 tuổi. Bạch Lan Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi truyền hình quốc gia qua các chương trình như: VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống...Ở tuổi 36, bạn gái của Huỳnh Anh sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và sự nóng bỏng quyến rũ. Về phía Huỳnh Anh, thời gian gần đây anh không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều và chủ yếu tập trung kinh doanh ở mảng du thuyền.

Huỳnh Anh 'lộ hint' đón 'tin vui' với bạn gái hotgirl, netizen 'bật chế độ' hóng ngày chính thức về chung một nhà của đôi uyên ương - Ảnh 4
Bạch Lan Phương lớn hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, có con gái riêng - Ảnh: Internet

 Cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ ngày cưới chính thức của đôi uyên ương.

Huỳnh Anh sốt sắng đưa nàng về dinh, hé lộ nơi tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương?

Huỳnh Anh sốt sắng đưa nàng về dinh, hé lộ nơi tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương?

Có vẻ như không lâu nữa Showbiz Việt sẽ đón nhận thêm tin vui khi Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương về một nhà.

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