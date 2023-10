Bạn gái Huỳnh Anh gây choáng với chiếc cằm 'tam giác ngược' cực lạ lẫm, netizen đặt nghi vấn lại 'can thiệp dao kéo'?

Nhan sắc của bạn gái Huỳnh Anh một lần nữa là chủ đề bàn tán của cư dân mạng vì gương mặt có điểm khác lạ.

Kể từ khi công khai, chuyện tình của nam diễn viên Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng cả 2 "không xứng lứa vừa đôi" vì Bạch Lan Phương lớn hơn Huỳnh Anh 6 tuổi và còn một con gái riêng sau cuộc tình đổ vỡ. Tuy nhiên, vượt qua mọi đàm tiếu và rào cản tuổi tác, cặp đôi vẫn luôn thể hiện được tình yêu và sự hạnh phúc.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đã khoe loạt ảnh selfie tình tứ cùng bạn trai Huỳnh Anh khi đi dự tiệc. Chuyện không có gì để bàn cãi nếu như nữ MC đình đám VTV một thời không xuất hiện với gương mặt nhiều phần khác lạ. Dân mạng đã liên tục đặt dấu hỏi cho chiếc cằm nhọn hơn thường ngày, bị nhận xét giống như "tam giác ngược" của Bạch Lan Phương.

Khoe ảnh đi dự tiệc cùng Huỳnh Anh nhưng dân tình lại đổ dồn vào gương mặt trông khác lạ của Bạch Lan Phương - Ảnh: FBNV

Nhiều nghi vấn được đặt ra là nữ MC mới trải qua một cuộc can thiệp dao kéo. Một số dân mạng khác lại cho rằng sự khác lạ này có thể do góc chụp hoặc Bạch Lan Phương dùng app quá tay. Tuy nhiên dù thế nào, dân mạng vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho diện mạo xinh đẹp, tự nhiên của nữ MC thời chưa can thiệp dao kéo.

Dân tình đặt lrrn bàn cân so sánh nhan sắc lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Bạch Lan Phương có nét xinh xắn hơn - Ảnh: Internet

Trước đó, Bạch Lan Phương cũng từng nhận gương mặt can thiệp dao kéo để có diện mạo trông xinh đẹp hơn. Bên cạnh, vì cô đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp nên chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có gì bàn cãi.

