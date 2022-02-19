Bạn gái Huỳnh Anh công khai nhan sắc chưa 'dao kéo' kèm câu chốt cực gắt: 'Dằn mặt ai chê xấu mới phải đập đi xây lại'

Nhan sắc của Bạch Lan Phương khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ khiến không ít dân mạng tò mò.
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Từ lúc công khai, chuyện tình yêu của diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã gây nhiều chú ý của người hâm mộ vì nữ MC lớn tuổi hơn Huỳnh Anh và còn là mẹ đơn thân. Không chỉ vậy, nhan sắc của Bạch Lan Phương còn liên tục bị dân mạng đem ra mổ xẻ khi cho rằng không xứng đôi với Huỳnh Anh.
Được biết, sau khi sinh con, Bạch Lan Phương cũng từng công khai chuyện đã can thiệp dao kéo. Nữ MC không ngần ngại chia sẻ: "Mí mắt của tôi bị sụp nên tôi đã nhấn mí để có được gương mặt đẹp hơn". Đồng thời, cô cũng bày tỏ việc ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nếu điều đó là cần thiết.
Mới đây, đáp lại những lời bàn tán về nhan sắc trước khi dao kéo, Bạch Lan Phương đã tung ảnh chụp năm 2006 kèm dòng trạng thái cực gắt: "Thời mà chưa động chạm gì, điện thoại cũng không có app". Dưới phần bình luận bài viết, nhiều người không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp kiều diễm của nữ MC khi chưa phẫu thuật. Nhan sắc của Bạch Lan Phương nhận được nhiều lời khen: "Hot girl chứ chẳng đùa", "Lúc nào cũng xinh ạ, hot girl của em", "Xinh từ xưa luôn chị ơi",... Trả lời các bình luận này, cô cho biết mục đích đăng hình ảnh xưa là vì: "Dằn mặt ai chê xấu hoắc mới phải đập đi xây lại".
Được biết, hiện tại, ngoài công việc ở nhà đài, Bạch Lan Phương còn kinh doanh làm đẹp. Bởi vậy, việc cô mạnh dạn "trùng tu" cũng là điều dễ hiểu. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, từng tham gia dẫn xuất nhiều chương trình truyền hình như VTV Kết Nối, Thời trang và cuộc sống,...