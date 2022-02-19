Bạn gái Huỳnh Anh công khai nhan sắc chưa 'dao kéo' kèm câu chốt cực gắt: 'Dằn mặt ai chê xấu mới phải đập đi xây lại'

Từ lúc công khai, chuyện tình yêu của diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã gây nhiều chú ý của người hâm mộ vì nữ MC lớn tuổi hơn Huỳnh Anh và còn là mẹ đơn thân. Không chỉ vậy, nhan sắc của Bạch Lan Phương còn liên tục bị dân mạng đem ra mổ xẻ khi cho rằng không xứng đôi với Huỳnh Anh.

Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương gây nhiều chú ý khi công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi sinh con, Bạch Lan Phương cũng từng công khai chuyện đã can thiệp dao kéo. Nữ MC không ngần ngại chia sẻ: "Mí mắt của tôi bị sụp nên tôi đã nhấn mí để có được gương mặt đẹp hơn". Đồng thời, cô cũng bày tỏ việc ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nếu điều đó là cần thiết.