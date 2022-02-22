Bạch Lan Phương vô tình hé lộ thời điểm sinh con cho Huỳnh Anh sau gần 2 năm hẹn hò

Chỉ qua một lời chia sẻ của Bạch Lan Phương, nhiều người đồn đoán rằng, cô đã lên kế hoạch để sinh con cho Huỳnh Anh.

Từ khi công khai, chuyện tình yêu của diễn viên Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương cũng nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương hé lộ cả 2 vừa có chuyến du lịch dài nhau tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Sau đó, để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh, cặp đôi đã liên tục test nhanh Covid-19 và cách ly tại nhà mặc dù có kết quả âm tính.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương nhận nhiều sự chú ý sau khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet

Kết quả test Covid-19 của Lan Phương và Huỳnh Anh sau chuyến du lịch dài ngày - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn là nhiều khán giả phát hiện bạn gái Huỳnh Anh ẩn ý tiết lộ kế hoạch sẽ có "tin vui". Cụ thể, một người bạn của nữ MC có đưa ra lời khuyên dí dỏm: "Đẻ con trai tuổi hổ tốt em ạ". Ngay sau đó, Bạch Lan Phương liền phản hồi: "Em tính làm chú mèo anh ạ. Nhà nhiều hổ quá rồi bác". Qua màn tương tác thú vị này, nhiều người cho rằng, Bạch Lan Phương đã có kế hoạch sinh con cho bạn trai là vào năm con Mèo (tức năm 2023).

Bạn gái Huỳnh Anh tiết lộ thích sinh con vào năm con Mèo - Ảnh: Chụp màn hình

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai hẹn hò vào tháng 11/2020. Hồi tháng 1/2021, nam diễn viên đã có buổi cầu hôn bạn gái và được cô đồng ý. Lúc ấy, Huỳnh Anh có chia sẻ: “Tôi của hiện tại có đủ sức mạnh để lo cho một cô gái và chăm sóc cho ấy. Công việc đã đến giai đoạn có thể tự vận hành nên tôi đỡ bận rộn hơn và sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm chồng và làm cha”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-lan-phuong-vo-tinh-he-lo-thoi-diem-sinh-con-cho-huynh-anh-sau-gan-2-nam-hen-ho-451399.html