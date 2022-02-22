Bạch Lan Phương vô tình hé lộ thời điểm sinh con cho Huỳnh Anh sau gần 2 năm hẹn hò

Hậu trường 22/02/2022 09:37

Chỉ qua một lời chia sẻ của Bạch Lan Phương, nhiều người đồn đoán rằng, cô đã lên kế hoạch để sinh con cho Huỳnh Anh.

Từ khi công khai, chuyện tình yêu của diễn viên Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương cũng nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương hé lộ cả 2 vừa có chuyến du lịch dài nhau tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Sau đó, để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh, cặp đôi đã liên tục test nhanh Covid-19 và cách ly tại nhà mặc dù có kết quả âm tính.

Bạch Lan Phương vô tình hé lộ thời điểm sinh con cho Huỳnh Anh sau gần 2 năm hẹn hò - Ảnh 1
Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương nhận nhiều sự chú ý sau khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet
Bạch Lan Phương vô tình hé lộ thời điểm sinh con cho Huỳnh Anh sau gần 2 năm hẹn hò - Ảnh 2
Kết quả test Covid-19 của Lan Phương và Huỳnh Anh sau chuyến du lịch dài ngày - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn là nhiều khán giả phát hiện bạn gái Huỳnh Anh ẩn ý tiết lộ kế hoạch sẽ có "tin vui". Cụ thể, một người bạn của nữ MC có đưa ra lời khuyên dí dỏm: "Đẻ con trai tuổi hổ tốt em ạ". Ngay sau đó, Bạch Lan Phương liền phản hồi: "Em tính làm chú mèo anh ạ. Nhà nhiều hổ quá rồi bác". Qua màn tương tác thú vị này, nhiều người cho rằng, Bạch Lan Phương đã có kế hoạch sinh con cho bạn trai là vào năm con Mèo (tức năm 2023).

Bạch Lan Phương vô tình hé lộ thời điểm sinh con cho Huỳnh Anh sau gần 2 năm hẹn hò - Ảnh 3
Bạn gái Huỳnh Anh tiết lộ thích sinh con vào năm con Mèo - Ảnh: Chụp màn hình

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai hẹn hò vào tháng 11/2020. Hồi tháng 1/2021, nam diễn viên đã có buổi cầu hôn bạn gái và được cô đồng ý. Lúc ấy, Huỳnh Anh có chia sẻ: “Tôi của hiện tại có đủ sức mạnh để lo cho một cô gái và chăm sóc cho ấy. Công việc đã đến giai đoạn có thể tự vận hành nên tôi đỡ bận rộn hơn và sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm chồng và làm cha”.

Bạn gái Huỳnh Anh công khai nhan sắc chưa 'dao kéo' kèm câu chốt cực gắt: 'Dằn mặt ai chê xấu mới phải đập đi xây lại'

Bạn gái Huỳnh Anh công khai nhan sắc chưa 'dao kéo' kèm câu chốt cực gắt: 'Dằn mặt ai chê xấu mới phải đập đi xây lại'

Nhan sắc của Bạch Lan Phương khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ khiến không ít dân mạng tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   huỳnh anh - bạch lan phương Bạch Lan Phương tiết lộ sinh con cho Huỳnh Anh bạn gái Huỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?