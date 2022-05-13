Huỳnh Anh sốt sắng đưa nàng về dinh, hé lộ nơi tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương?

Nữ MC cho biết, nam diễn viên liên tục hỏi ý kiến của cô về kế hoạch cho hôn lễ. Từ việc lựa chọn ê-kíp chụp ảnh, trang phục trong ngày trọng đại...Thậm chí, nam diễn viên đã nghiên cứu và còn đưa ra các địa điểm tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương.

Động thái mới nhất của bạn gái Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương . Cô đăng tải status ngắn nói về bạn trai và chuyện cưới xin.

Thậm chí, khi tham dự lễ cưới của bạn bè dạo gần đây, nam diễn viên còn cố gắng đi sớm nhất có thể chỉ để... học hỏi.

"Suốt ngày 'Vợ, thế team này chụp ảnh cưới ưng không?', 'Vợ, vest anh mặc dáng gì nhỉ?', 'Vợ, tổ chức ở chỗ hôm mình đi cưới anh Công Lý với Hà được chứ?'...

Người ta mời cưới 17h30 nhưng giục đi từ 14h để... học hỏi. OK anh ơi, nắm tay vợ xấu thế kia còn phải tập nhiều", Bạch Lan Phương chia sẻ trong vui vẻ.

Qua lời kể của nữ MC, có thể thấy nam diễn viên đang khá sốt sắng và mong đến ngày chính thức về chung một nhà với Bạch Lan Phương.

Bạch Lan Phương cũng từng hé lộ việc bạn trai chuẩn bị và đi làm một số giấy tờ cần thiết - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian trước đó, Bạch Lan Phương cũng từng hé lộ việc bạn trai chuẩn bị và đi làm một số giấy tờ cần thiết. Dù lúc ấy, cô không nhắc tới chuyện về chung một nhà nhưng qua lời động viên nam diễn viên rằng "cố lên còn sớm được lấy vợ", người hâm mộ cho rằng cặp đôi đang rục rịch chuẩn bị lên xe hoa.

Ngoài ra, vào một ngày của tháng 2/2022, nữ MC cũng úp mở kế hoạch sinh con cho Huỳnh Anh vào năm 2023 tới khi trả lời một người bạn về việc sinh con trai tuổi Hổ. "Em tính làm chú Mèo anh ạ. Nhà nhiều Hổ quá rồi bác", Bạch Lan Phương chia sẻ.

Nữ MC từng úp mở kế hoạch sinh con cho Huỳnh Anh vào năm 2023 - Ảnh: Internet

Sau nhiều mối tình không thành, Huỳnh Anh công khai hẹn hò Bạch Lan Phương vào tháng 11/2020. Bạn gái nam diễn viên là một MC, từng hoạt động tại VTV, và là hot mom giàu có, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Được biết Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh tới 6 tuổi và có con gái riêng. Từ khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc mùi mẫn trên MXH.

Cặp đôi từ khi công khai bên nhau đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Cặp đôi từ khi công khai bên nhau đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và bảo rằng cô không xứng với nam diễn viên. Về điều này, Bạch Lan Phương tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi công khai bạn trai trên mạng xã hội (trừ bố của con gái tôi trước đây).

Vậy nên, ai yêu quý bạn trai tôi thì thấy tôi không xứng đáng vì là phụ nữ đã từng có một đời chồng. Còn ai yêu quý tôi thì lại thấy bạn trai không xứng với tôi vì anh ấy quá nhiều điều tiếng.

Việc công khai không đến từ phía tôi nên tôi có hơi bị động một chút. Nhưng quả thật, tôi tự biết bản thân mình như thế nào nên những lời miệt thị kia không quá ảnh hưởng đến tôi. C

hỉ có bố mẹ, bạn bè thân là xót thay cho tôi nhưng tôi cố gắng trấn an nên dần mọi người cũng quen và không bận tâm nữa.

Nhiều khi đọc những lời nặng nề hay oan ức quá, nếu nói không cảm thấy gì là không đúng nhưng tôi biết cân bằng và để mọi thứ trôi qua nhanh”.