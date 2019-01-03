Lâm Vỹ Dạ khẳng định không thể tha thứ và sẵn sàng bỏ ngay nếu người đàn ông của mình thay lòng đổi dạ.
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Trong chương trình Sao hỏa sao kim tập 10 phát sóng mới đây, danh hài Lâm Vỹ Dạ đã có những chia sẻ khá thẳng thắn khi bàn về vấn đề đàn ông ngoại tình. Trong khi các đồng nghiệp khác như Ốc Thanh Vân hay Thúy Hạnh phân vân trước nhiều cách giải quyết thì bà xã Hứa Minh Đạt cho biết sẽ không thể tha thứ nếu người đàn ông của mình phạm lỗi.
Tuy không bàn quá nhiều về chuyện của gia đình mình nhưng có thể thấy nữ diễn viên sinh năm 1988 khá quyết đoán. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy Hứa Minh Đạt là người đàn ông tuyệt vời thế nào mới khiến Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc suốt nhiều năm qua như vậy.
Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã có 8 năm hôn nhân mặn nồng và sinh được hai con trai đáng yêu có tên là Bánh Mì và Xá Xị. Suốt một chặng đường dài, dường như gia đình nhỏ chưa bao giờ gặp sóng gió vì kẻ thứ ba.
Tuy đều là nghệ sĩ hoạt động trong showbiz nhưng cả Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ đều tự ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dù đã bên nhau gần một thập kỷ nhưng Hứa Minh Đạt vẫn luôn dành cho Lâm Vỹ Dạ sự trân trọng như ngày mới yêu. Anh không bao giờ quên những ngày lễ đặc biệt, luôn biết cách tạo bất ngờ để hâm nóng hạnh phúc.
Cách đây ít lâu, nam danh hài cũng gây sốt với màn cầu hôn ngọt ngào như phim cho chính vợ mình. Sự lãng mạn, tinh tế và trái tim ấm áp của Hứa Minh Đạt chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp Lâm Vỹ Dạ hoạt động nghệ thuật hăng say nhưng vẫn yêu chồng vô bờ bến.