Trong chương trình Sao hỏa sao kim tập 10 phát sóng mới đây, danh hài Lâm Vỹ Dạ đã có những chia sẻ khá thẳng thắn khi bàn về vấn đề đàn ông ngoại tình. Trong khi các đồng nghiệp khác như Ốc Thanh Vân hay Thúy Hạnh phân vân trước nhiều cách giải quyết thì bà xã Hứa Minh Đạt cho biết sẽ không thể tha thứ nếu người đàn ông của mình phạm lỗi.

Tuy không bàn quá nhiều về chuyện của gia đình mình nhưng có thể thấy nữ diễn viên sinh năm 1988 khá quyết đoán. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy Hứa Minh Đạt là người đàn ông tuyệt vời thế nào mới khiến Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc suốt nhiều năm qua như vậy.