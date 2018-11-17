Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi vừa ký đơn ly hôn

Hậu trường 17/11/2018 10:46

“Cặp vợ chồng nào cũng xảy ra những biến cố nhưng quan trọng là chúng ta có thể vượt qua được biến cố đó”, chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ khi nghe được câu chuyện vợ chồng cảm động.

Xuất hiện tại chương trình Lời chưa nói với vai trò khách mời, Lâm Vỹ Dạ và ca sĩ Long Nhật không kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện hôn nhân đang gặp biến cố lớn của cặp vợ chồng Kim Trinh – Hoài Lương. 

Cụ thể, Kim Trinh là một người rất đam mê nghệ thuật nhưng ông xã Hoài Lương không chấp nhận vì sợ vợ cực. Cả hai đã tranh cãi rất lớn. Trong lúc nóng giận cô đã nói những lời khó nghe và bị chồng bạt tai. Từ đó, hai vợ chồng chiến tranh lạnh nhiều tháng.

Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi vừa ký đơn ly hôn - Ảnh 1
Tại chương trình, cặp đôi lên sân khấu và ôn lại những kỷ niệm thuở còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Sau đó, Kim Trinh đệ đơn ly hôn và chồng đồng ý ký giấy. Hiện cả hai đang trong giai đoạn chờ tòa án giải quyết. Dù vậy nhưng khi nghe tin vợ đổ nợ, anh vẫn quyết hi sinh để giúp cô: “Sau đó một tuần, tôi bị đổ nợ vì có người giật hụi nhưng anh không nói gì. Ngày hôm sau, có người gọi cho tôi thông báo chồng tôi lên bệnh viện bán thận. Tôi cũng không hiểu vì sao đã nộp đơn rồi mà anh vẫn lo cho tôi".

Câu chuyện cảm động của đôi vợ chồng gắn bó 18 năm khiến khán giả bật khóc. Sau khi lắng nghe tâm sự của hai nhân vật, Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào đưa ra lời khuyên.

Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi vừa ký đơn ly hôn - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dã đã rơi nước mắt khi nghe được tâm sự xúc động của nhân vật - Ảnh: Internet

“Bản thân Dạ là một người đã có gia đình và nghe được những chia sẻ của anh chị, em rất xúc động. Cuộc hôn nhân của em cũng 10 năm và chắc chắn khoảng thời gian đó thì cặp vợ chồng nào cũng xảy ra những biến cố. Quan trọng là chúng ta có thể vượt qua được biến cố vì con và vì hạnh phúc gia đình mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời hay không mới là điều quan trọng”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi vừa ký đơn ly hôn - Ảnh 3
Tại đây hai khách mời đã có những chia sẻ và đưa ra lời khuyên chân thành cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Ca sĩ Long Nhật cũng không giấu được cảm xúc của mình: “Cuộc sống nào cũng lên thác xuống ghềnh và hôn nhân nào cũng lên bờ xuống ruộng cả. Mình phải biết đối diện và giải quyết biến cố đó. Đập bỏ đi dễ lắm nhưng gìn giữ mới khó, vợ chồng đâu phải mớ ra mớ cỏ nói bỏ là bỏ, phải nghĩ đến các con nữa".

Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi vừa ký đơn ly hôn - Ảnh 4
Hiểu được tình yêu của chồng, Kim Trinh hứa trước mặt các con sẽ không cãi nhau với chồng và từ nay sẽ không bao giờ đệ đơn ly hôn - Ảnh: Internet

Clip Lâm Vỹ Dạ, Long Nhật xúc động với câu chuyện người chồng quyết bán thận trả nợ cho vợ khi đã ký đơn ly hôn.

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