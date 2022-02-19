'Làm mưa, làm gió' ở Việt Nam, 'Bố Già' của Trấn Thành 'rớt đài', nhận loạt bình luận chê bai từ khán giả nước ngoài, phản ứng của chính chủ thế nào?

Mặc dù thắng lớn tại các lễ trao giải trong nước nhưng bộ phim Bố Già của Trấn Thành lại nhận về loạt phản ứng chê bai từ khán giả nước ngoài.

Bố Già là bộ phim điện ảnh đầu tiên do chính Trấn Thành tham gia đạo diễn. Với nội dung gần gũi nhưng sâu sắc, "đứa con tinh thần" của ông xã Hari Won liên tiếp được gọi tên ở các lễ trao giải vô cùng danh giá trong nước, khẳng định được giá trị của bộ phim. Trấn Thành thắng lớn nhờ bộ phim Bố Già - Ảnh: Internet Trấn Thành nhận nhiều thành tích với tác phẩm đầu tiên làm đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đến mới đây, hôm 18/2, cư dân mạng không ngừng bàn tán trước thông tin phim Bố già chiếu ở nước ngoài bị trang đánh giá phim ảnh nổi tiếng Rotten Tomatoes chấm 29% với 7 bài đánh giá, trong đó có tới 5 bài dành lời chê bai và nhận xét là tệ.

Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim có nội dung nhạt nhẽo, không có điểm nhấn, kém thu hút mặc dù đề cao tinh thần, hơi hướng truyền thống.

Bố già của Trấn Thành bất ngờ bị trang Rotten Tomatoes chấm điểm rất thấp, dù thắng lớn trong nước - Ảnh: Internet Trước thông tin trên, cư dân mạng Việt cũng xôn xao và không ngừng để lại rất nhiều bình luận, khen chê có đủ. Giữa lúc MXH rộ ràng bàn tán, phía Trấn Thành vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Trang cá nhân của nam MC cũng không cập nhật động thái nào. Điều này càng khiến dư luận thêm tò mò. Nam MC chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào - Ảnh: Internet Được biết, trước đó hồi tháng 12/2021, phim Bố Già đã được chọn làm đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ loại hạng mục Best International Film (Phim quốc tế hay nhất) của Oscar 2022. Tuy nhiên sau đó, do thay đổi số lượng và cách thức vòng sơ loại nên Bố Già không còn góp mặt trong hạng mục này nữa. Dù vậy không thể phủ nhận sức hút của bộ phim này tại thời điểm công chiếu.

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