Lâm Khánh Chi khoe được chồng ôm hôn say đắm, nhưng diện mạo con trai mới gây chú ý nhất

Lâm Khánh Chi được chồng trẻ tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp. Vợ chồng nữ ca sĩ có nhiều cử chỉ thân mật thể hiện tình cảm mặn nồng.

Sau thời gian "cơm không lành, canh không ngọt", Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đã nhanh chóng tìm lại hạnh phúc trong hôn nhân. Cặp đôi thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh tình tứ cùng những lời ngọt ngào dành cho nhau, chứng minh tình cảm mặn nồng hơn xưa. Mới đây, Lâm "công chúa" hạnh phúc khoe món quà lớn do ông xã Phi Hùng tặng trong ngày sinh nhật. Đó là bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, nhẫn, vòng tay đắt giá. Không chỉ vậy, Phi Hùng còn gửi đến vợ lời ngọt ngào: "Sinh nhật vợ yêu. Chúc vợ trẻ đẹp mãi theo thời gian".

Phi Hùng thể hiện tình yêu dành cho vợ - Ảnh: FB Sau tất cả, cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc - Ảnh: FB Theo hình ảnh được đăng tải, Lâm Khánh Chi được ông xã tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ tại một nhà hàng để chúc mừng. Cô diện chiếc đầm đỏ nổi bật và trang điểm kỹ lưỡng. Tại đây, họ không ngại trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Lâm Khánh Chi mặc đồ nổi bật, trang điểm lồng lộn và cài nơ trên đầu tạo điểm nhấn - Ảnh: FB Bên cạnh hình ảnh của vợ chồng ca sĩ chuyển giới, sự có mặt của con trai Lâm Khánh Chi nhận được sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Lâu không xuất hiện, bé KuBi cao lớn bất ngờ và ngày càng đáng yêu. Từ khi được mẹ công khai hình ảnh, cậu bé nhận được sự quan tâm không nhỏ của công chúng.

Con trai Lâm Khánh Chi ngày càng đáng yêu khi sắp tròn 2 tuổi - Ảnh: FB Từ ngày có con, vợ chồng nữ ca sĩ chỉ tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản, dành tiền làm tiệc linh đình cho KuBi vào tháng 10 tới - Ảnh: FB Tuy chỉ mang dòng máu của Lâm Khánh Chi nhưng cậu bé được nhận xét càng lớn càng giống Phi Hùng. Hiện con trai của Lâm Khánh Chi đã gần được 2 tuổi. Vợ chồng cô đang dự định tìm trường cho con. Trước đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về ý định sinh thêm con thứ 2.

Không hổ là thánh sai chính tả, viết 1 status ngắn ngủn nhưng Lâm Khánh Chi mắc 'cả đống' lỗi Ca sĩ Lâm Khánh Chi chưa bao giờ khiến những người soi mói mình phải thất vọng mỗi lần viết status. Chỉ một bài đăng ngắn nhưng cô lại mắc quá nhiều lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-khoe-duoc-chong-om-hon-say-dam-nhung-dien-mao-con-trai-moi-gay-chu-y-nhat-370180.html