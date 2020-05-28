Lâm Khánh Chi đăng ảnh ông xã nhập viện phẫu thuật khiến người hâm mộ lo lắng

Hậu trường 28/05/2020 16:42

Nhiều khán giả không giấu được sự lo lắng khi biết tin ông xã của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi phải nhập viện phẫu thuật.

Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ thông tin ông xã Phi Hùng phải nhập viện để chờ phẫu thuật. Trên trang Facebook cá nhân, cô lo lắng viết: “Đưa ông xã yêu đi mổ hồi hộp lo lắng. Sáng giờ chưa ăn gì hết mà cũng không đói bụng luôn, uống 1 ly sữa thôi”.

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Bài đăng gây hoang mang của Khánh Chi - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ túc trực bên ông xã trong bệnh viện - Ảnh: FB

Bài đăng của giọng ca “Sầu thiên thu” nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và người hâm mộ.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận hỏi han tình trạng sức khỏe của ông xã Lâm Khánh Chi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng động viên nữ ca sĩ cố gắng vượt qua giai đoạn này: “Anh bị gì mổ vậy chị?”, “Em chúc anh mau hồi phục sức khỏe”, “Chị ơi, cố lên nha”, “Chị đừng lo quá, sẽ ổn thôi ạ”, “Sao vậy chị yêu”, “Anh khỏe chưa chị Chi ơi”, “Chúc anh Hùng mau khỏi bệnh”…

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Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng - Ảnh: FB

Hiện tại, “nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi vẫn chưa lên tiếng về bệnh tình của ông xã khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng.

Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng vướng phải tin đồn ly hôn. Thậm chí, nữ ca sĩ còn gây hoang mang khi dọn về nhà mẹ ruột sống một thời gian.

Đứng trước những ồn ào không hay này, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận việc cả hai đường ai nấy đi. Dẫu vậy, cô cũng cho biết cả hai có gặp trục trặc trong chuyện tình cảm nhưng đã giải quyết ổn thỏa. Có thể nói, sau hơn 2 năm chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ chuyển giới vẫn đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

Bị tung ảnh ‘dìm hàng’ nhan sắc, Lâm Khánh Chi đáp trả cực gắt trên trang cá nhân

Bị tung ảnh ‘dìm hàng’ nhan sắc, Lâm Khánh Chi đáp trả cực gắt trên trang cá nhân

Mới đây, “nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn lên tiếng sau khi bị tung ảnh “dìm hàng” nhan sắc lên mạng xã hội.

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