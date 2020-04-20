Sau nhiều lần úp mở, Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt với chồng trẻ

Hậu trường 20/04/2020 11:02

Trên sóng livestream, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn với người hâm mộ về vấn đề gặp phải trong đời sống hôn nhân.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện hôn nhân trục trặc: “Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy”. Ngay sau đó, Khánh Chi dọn về nhà mẹ đẻ khiến ai nấy đều nghi ngờ cô và chồng trẻ đang rạn nứt tình cảm.

Sau nhiều ngày im lặng, tối qua, “nữ hoàng chuyển giới” đã livestream để trò chuyện cùng người hâm mộ. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn thẳng thắn giải đáp những thắc mắc của khán giả về tin đồn vợ chồng cô lục đục.

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Lâm Khánh Chi chia sẻ về chuyện hôn nhân trên sóng livestream - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cho biết trong đời sống hôn nhân, chuyện vợ chồng cãi vã là thường tình, đồng thời thừa nhận khoảng thời gian qua cô và ông xã liên tục giận nhau. Ngoài ra, vì sức khỏe gặp vấn đề, tinh thần không ổn định nên cô quyết định dọn về nhà bố mẹ để tịnh dưỡng.

Sau khi sức khỏe hồi phục và tinh thần thoải mái hơn, Lâm Khánh Chi đã được ông xã Phi Hùng đón về nhà. Hiện tại, cô đã tiếp tục trở lại với công việc kinh doanh.

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Hình ảnh xinh đẹp mới nhất của 'nữ hoàng chuyển giới' - Ảnh: FB

Những chia sẻ này của Lâm Khánh Chi đã khiến người hâm mộ nữ ca sĩ thở phào nhẹ nhõm vì cuộc hôn nhân của cô vẫn tốt đẹp: “May quá! Anh chị mà ly hôn là không tin vào tình yêu luôn á”, “Đọc tin thấy vợ chồng chị sắp chia tay. Bây giờ chị giải thích thấy vui vẻ quá trời”, “Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe nha”, “Nghe chị nói mà em yên tâm rồi”…

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