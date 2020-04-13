Ca sĩ Lâm Khánh Chi bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều, môi tím lại

Hậu trường 13/04/2020 11:19

Ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi cho biết cô bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Hiện cơ thể cô rất mệt vì hơn 1 ngày không ăn uống được gì.

Lâm Khánh Chi là một trong số ít người đẹp chuyển giới có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong showbiz Việt. Sau gần 3 năm kết hôn với chồng trẻ, "nữ hoàng chuyển giới" thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, được ông xã Phi Hùng cưng chiều như bà hoàng khiến mọi người ngưỡng mộ.

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Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi có động thái lạ làm rộ lên nghi án hôn nhân gặp trục trặc. Cụ thể, chân dài này gây hoang mang khi viết: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy”. Điều đáng nói là dòng trạng thái này đã được chỉnh sửa nhiều lần và có đề cập đến chuyện cô đã dọn về nhà mẹ ruột. 

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Lâm Khánh Chi chỉnh sửa bài viết nhiều lần. Tuy nhiên, trước lo lắng của fan, cô đã xóa bài đăng này khỏi trang cá nhân - Ảnh: FB

Chia sẻ với truyền thông về vấn đề này, Lâm Khánh Chi cho biết cô đã dọn về nhà mẹ đẻ được 1 ngày, Phi Hùng không về cùng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chuyển giới còn khiến fan lo lắng khi tiết lộ bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Hiện cơ thể cô rất mệt mỏi và yếu vì hơn 1 ngày chưa ăn uống được gì.

"Môi tôi tím lại, tưởng đâu là không qua khỏi. May mắn là tôi không sao chứ không đã nhập viện. Bố mẹ biết sức khỏe tôi không được tốt nên đã kêu về nhà nghỉ ngơi”, Lâm Khánh Chi trên Vietnamnet.

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Lâm Khánh Chi dọn về nhà ba mẹ nghỉ ngơi vì sức khỏe không tốt - Ảnh: Internet

Về phía chồng Lâm Khánh Chi, anh vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng giải thích hay phân trần về chuyện này.

Lâm Khánh Chi ẩn ý chuyện chia tay, muốn dọn về nhà ba mẹ sống, fan lo lắng hôn nhân của cô với chồng trẻ rạn nứt

Lâm Khánh Chi ẩn ý chuyện chia tay, muốn dọn về nhà ba mẹ sống, fan lo lắng hôn nhân của cô với chồng trẻ rạn nứt

Người hâm mộ vô cùng lo lắng trước dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi trên trang Facebook cá nhân.

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