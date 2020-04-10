Sau 1 tháng công khai ‘dao kéo’, ca sĩ Lâm Khánh Chi tự tin khoe diện mạo mới trên trang cá nhân

Hậu phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân, nhan sắc của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.
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Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã khiến fan một phen hoảng hồn khi chia sẻ hình ảnh đôi mắt sưng và xếch ngược lên hai bên. Nhiều người cho rằng “nữ hoàng chuyển giới” đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Trước tin đồn này, Lâm Khánh Chi thẳng thắn thừa nhận chuyện nhấn mí.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp với diện mạo mới đến khán giả: “Buổi sáng nhẹ nhàng make up sương sương thôi nè”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy những đường nét trên khuôn mặt của cô đã tự nhiên hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn khéo léo khoe bờ vai thon thả quyến rũ - thành quả sau khi giảm cân.
Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi diện mạo mới của Lâm Khánh Chi: “Chị ốm đi nhiều nên đẹp hơn nè”, “Chị ngày càng đẹp”, “Có ai mà 40 tuổi vẫn trẻ đẹp như vậy không ta”, “Mặc đồ vậy ai mà chịu nổi nè”, “Đẹp không chừa cho ai luôn vậy”… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng mí mắt to và xếch của cô trông không mấy hài hòa với gương mặt.