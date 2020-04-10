Sau 1 tháng công khai ‘dao kéo’, ca sĩ Lâm Khánh Chi tự tin khoe diện mạo mới trên trang cá nhân

Được biết, đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ nhờ cậy ‘dao kéo’ để sở hữu diện mạo hoàn hảo – Ảnh: FB

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã khiến fan một phen hoảng hồn khi chia sẻ hình ảnh đôi mắt sưng và xếch ngược lên hai bên. Nhiều người cho rằng “ nữ hoàng chuyển giới ” đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Trước tin đồn này, Lâm Khánh Chi thẳng thắn thừa nhận chuyện nhấn mí.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp với diện mạo mới đến khán giả: “Buổi sáng nhẹ nhàng make up sương sương thôi nè”.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy những đường nét trên khuôn mặt của cô đã tự nhiên hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn khéo léo khoe bờ vai thon thả quyến rũ - thành quả sau khi giảm cân.