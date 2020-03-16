Khoe mặt mộc nhưng lại lộ đôi mắt sưng vù, Lâm Khánh Chi bị nghi ‘dao kéo’ tân trang nhan sắc

Hậu trường 16/03/2020 11:52

Bức ảnh khoe mặt mộc của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ tung loạt ảnh diện bikini gợi cảm, khoe đường cong mướt mát đến người hâm mộ. Trái ngược với phong cách công chúa có phần sến sẩm trước đây, người đẹp gây ngỡ ngàng khi hoàn toàn “lột xác” với hình ảnh đầy cá tính, mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều khán giả không thể nhận ra Lâm Khánh Chi vì gương mặt quá khác lạ.

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Ở tuổi 42, 'nữ hoàng chuyển giới' Lâm Khánh Chi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng chuyển giới” lại tiếp tục khiến dân mạng giật mình khi để lộ đôi mắt xếch và sưng phù trong bức ảnh khoe mặt mộc. Ngay lập tức, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Lâm Khánh Chi “dao kéo” để tân trang nhan sắc. Trong những bức ảnh trước đây, phần mắt của nữ ca sĩ hoàn toàn bình thường, không có độ xếch nhiều như vậy.

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Đôi mắt sưng to và có phần xếch ngược lên của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi – Ảnh: FB

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, cô cũng từng gây sốc khi để lộ đôi mắt sưng to khi đang livestream với khán giả.

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Cô từng để lộ đôi mắt sưng phù trong khi livestream với khán giả - Ảnh: FB
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Hình tượng sang chảnh dạo gần đây của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Dẫu vậy, khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ nhận về khá nhiều lời khen nhan sắc khi dần thay đổi hình tượng từ “bánh bèo” sang quyến rũ và gợi cảm hơn.

Đăng ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 42 nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra đây là Lâm Khánh Chi

Đăng ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 42 nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra đây là Lâm Khánh Chi

Bộ ảnh bikini của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Sự "lột xác" với hình tượng mới của cô khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi nữ hoàng chuyển giới sao việt phẫu thuật thẩm mỹ

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