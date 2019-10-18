Hé lộ danh tính cô đào cải lương xinh đẹp từng muốn cưới ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi làm chồng

Trong cuốn tự truyện “Lột xác”, ca sĩ Lâm Khánh Chi từng tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt của mình với nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Tú Sương. Thời điểm đó, NSƯT Tú Sương được mệnh danh là “viên ngọc bích của sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam”. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.

Tú Sương và Lâm Khánh Chi (trước khi chuyển giới) từng có thời gian hẹn hò - Ảnh: Internet

Trong suốt quá trình tìm hiểu nhau, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi thừa nhận luôn muốn che chở và bảo vệ cho Tú Sương. Tuy nhiên, khi cô đào đề nghị kết hôn thì Lâm Khánh Chi mới nhận ra bản thân không thể trở thành một người đàn ông đích thực.