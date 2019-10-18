Hé lộ danh tính cô đào cải lương xinh đẹp từng muốn cưới ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi làm chồng

“Viên ngọc bích của sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam” NSƯT Tú Sương và ca sĩ Lâm Khánh Chi từng có thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau trước khi Khánh Chi chuyển giới.
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Trong cuốn tự truyện “Lột xác”, ca sĩ Lâm Khánh Chi từng tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt của mình với nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Tú Sương. Thời điểm đó, NSƯT Tú Sương được mệnh danh là “viên ngọc bích của sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam”. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.
Trong suốt quá trình tìm hiểu nhau, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi thừa nhận luôn muốn che chở và bảo vệ cho Tú Sương. Tuy nhiên, khi cô đào đề nghị kết hôn thì Lâm Khánh Chi mới nhận ra bản thân không thể trở thành một người đàn ông đích thực.
Chính vì sợ làm tổn thương người con gái mình trân trọng, Lâm Khánh Chi đã từ chối Tú Sương. Có thể nói, NSƯT Tú Sương là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời của Lâm Khánh Chi.
Sinh năm 1977, Tú Sương là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ tuồng cổ Trường Sơn và Thanh Loan. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm bộc lộ năng khiếu trong lĩnh vực cải lương. Năm 4 tuổi, cô đã học thuộc nhiều câu thoại trong các trích đoạn cải lương.
Năm 1990, Tú Sương bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật và nhanh chóng được đảm nhận những vai diễn lớn nhờ tài năng xuất chúng. Năm 38 tuổi, Tú Sương được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì có nhiều đóng góp cho nghệ thuật của nước nhà. Hiện tại, Tú Sương đã có tổ ấm riêng và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.