Bị đồn kết hôn vì hợp đồng, Lâm Khánh Chi đăng hình khóa môi chồng trẻ cực ngọt sau 2 năm chung sống

Hậu trường 02/10/2019 16:51

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc khóa môi ông xã Phi Hùng đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định tình yêu bền chặt của cả hai.

Tháng 12/2017, ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa cùng ông xã kém 8 tuổi – Phi Hùng. Thời điểm đó, cặp đôi vướng phải tin đồn kết hôn vì hợp đồng tình yêu. Tuy nhiên, vượt qua mọi sóng gió, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ vẫn chung sống hạnh phúc.

ca si lam khanh chi 1
Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới - Ảnh: Internet

Đầu tháng 1/2019, tổ ấm nhỏ của cả hai vui mừng đón chào thành viên mới. Trước đó, Lâm Khánh Chi và chồng đã qua Thái Lan để hoàn tất các thủ tục nhờ mang thai hộ. “Nữ hoàng chuyển giới” từng tiết lộ, để thực hiện ước mơ làm mẹ cô đã phải bỏ ra số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

ca si lam khanh chi 2
Cuộc sống hôn nhân của cô và chồng ngày càng viên mãn khi có thêm thành viên mới - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Lâm Khánh Chi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, nữ ca sĩ đã khoe ảnh khóa môi chồng trẻ cực tình cảm trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Sau 2 năm cưới nhau tụi em thế này đây, tụi em lại mặn nồng hơn xưa. Có nhiều người ác miệng nói tụi em hợp đồng tình yêu, buồn ghê”.

ca si lam khanh chi 3
Bài đăng của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Sau thời gian im lặng, Lâm Khánh Chi đã phủ nhận việc vợ chồng cô kết hôn vì hợp đồng. Bên cạnh đó, người đẹp còn khẳng định tình cảm của hai vợ chồng ngày càng tốt đẹp.

ca si lam khanh chi 4
Khoảnh khắc không thể ngọt ngào hơn của cặp đôi - Ảnh: FB
ca si lam khanh chi 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi, người hâm mộ khuyên cô không nên bận tâm đến những tin đồn thất thiệt, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ: “Hai vợ chồng đẹp đôi quá, chúc gia đình em hạnh phúc”, “Đừng quan tâm đến dư luận, miễn sao mình vui là được chị ạ”, “Ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị”…

Lâm Khánh Chi khẳng định có tất cả mọi thứ trong tay, tiết lộ tài sản lớn nhất cuộc đời

Lâm Khánh Chi khẳng định có tất cả mọi thứ trong tay, tiết lộ tài sản lớn nhất cuộc đời

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe ông xã đảm đang “hết phần thiên hạ” khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi ông xã Lâm Khánh Chi Nữ hoàng chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026