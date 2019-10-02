Bị đồn kết hôn vì hợp đồng, Lâm Khánh Chi đăng hình khóa môi chồng trẻ cực ngọt sau 2 năm chung sống

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc khóa môi ông xã Phi Hùng đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định tình yêu bền chặt của cả hai.
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Tháng 12/2017, ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa cùng ông xã kém 8 tuổi – Phi Hùng. Thời điểm đó, cặp đôi vướng phải tin đồn kết hôn vì hợp đồng tình yêu. Tuy nhiên, vượt qua mọi sóng gió, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ vẫn chung sống hạnh phúc.
Đầu tháng 1/2019, tổ ấm nhỏ của cả hai vui mừng đón chào thành viên mới. Trước đó, Lâm Khánh Chi và chồng đã qua Thái Lan để hoàn tất các thủ tục nhờ mang thai hộ. “Nữ hoàng chuyển giới” từng tiết lộ, để thực hiện ước mơ làm mẹ cô đã phải bỏ ra số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Lâm Khánh Chi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, nữ ca sĩ đã khoe ảnh khóa môi chồng trẻ cực tình cảm trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Sau 2 năm cưới nhau tụi em thế này đây, tụi em lại mặn nồng hơn xưa. Có nhiều người ác miệng nói tụi em hợp đồng tình yêu, buồn ghê”.
Sau thời gian im lặng, Lâm Khánh Chi đã phủ nhận việc vợ chồng cô kết hôn vì hợp đồng. Bên cạnh đó, người đẹp còn khẳng định tình cảm của hai vợ chồng ngày càng tốt đẹp.
Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi, người hâm mộ khuyên cô không nên bận tâm đến những tin đồn thất thiệt, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ: “Hai vợ chồng đẹp đôi quá, chúc gia đình em hạnh phúc”, “Đừng quan tâm đến dư luận, miễn sao mình vui là được chị ạ”, “Ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị”…