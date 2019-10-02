Bị đồn kết hôn vì hợp đồng, Lâm Khánh Chi đăng hình khóa môi chồng trẻ cực ngọt sau 2 năm chung sống

Tháng 12/2017, ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa cùng ông xã kém 8 tuổi – Phi Hùng. Thời điểm đó, cặp đôi vướng phải tin đồn kết hôn vì hợp đồng tình yêu. Tuy nhiên, vượt qua mọi sóng gió, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ vẫn chung sống hạnh phúc.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới - Ảnh: Internet

Đầu tháng 1/2019, tổ ấm nhỏ của cả hai vui mừng đón chào thành viên mới. Trước đó, Lâm Khánh Chi và chồng đã qua Thái Lan để hoàn tất các thủ tục nhờ mang thai hộ. “Nữ hoàng chuyển giới” từng tiết lộ, để thực hiện ước mơ làm mẹ cô đã phải bỏ ra số tiền khoảng 1 tỷ đồng.