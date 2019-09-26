Truy tìm kẻ lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu, Lâm Khánh Chi thách thức: 'Em thích gì chị chiều hết'

Bức xúc vì bị kẻ xấu giả mạo Facebook để lừa tiền, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã lên tiếng dằn mặt. Mỹ nhân chuyển giới yêu cầu người này ra mặt đối chất.

Cách đây ít ngày, ca sĩ Lâm Khánh Chi bị một tài khoản mạng tố lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng không trả. Tức giận vì bị vu khống, Lâm "công chúa" đã tìm đến gặp người tố cáo mình. Sau khi nói chuyện trực tiếp, người tố cáo nữ ca sĩ cho biết đã bị một tài khoản giả mạo tên tuổi của Lâm Khánh Chi để lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng.



Lâm Khánh Chi tìm gặp người đã tố cáo mình để làm rõ mọi chuyện - Ảnh: Internet

Dù đã được minh oan nhưng Lâm Khánh Chi vẫn chưa hết bức xúc. Nữ ca sĩ quyết truy tìm kẻ giả mạo tên tuổi của mình để lừa đảo mọi người.

Cách đây ít giờ, Lâm Khánh Chi vừa đăng tải dòng trạng thái thách thức những kẻ đã và đang có ý định lợi dụng tên tuổi của cô để làm chuyện xấu.

Bị kẻ xấu hãm hại, Lâm Khánh Chi thách thức: 'Càng hại chị thì chị càng hót càng giàu' - Ảnh: FB

"Truy lùng Lâm Khánh Chi nghe mà mắc cười. Mấy má giống tấu hề quá... Bỏ nhé. Càng ghét chị càng hại chị thì chị càng hót càng giàu.

Thay vì bày kế hại chị thì nên tu tâm tích đức cho gia đình lo trả hiếu cha mẹ mình nhé, đâm sau lưng hèn lắm. Có ngon cứ hẹn chị ra đối diện em thích gì chị chiều em hết. Còn không có bản lĩnh thì biến gấp cho đẹp trời em nhé. Ai biết người giả mạo Facebook làm ảnh hưởng tới Khánh Chi mình sẽ hậu tạ nhé. Làm một lần cho nó chừa mọi người ơi", ca sĩ chuyển giới viết.

Đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên bình bên chồng con, Lâm Khánh Chi nổi đóa khi bị kéo vào chuyện không hay - Ảnh: FB

Bài viết của bà xã Trần Phi Hùng nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Cư dân mạng khuyên cô nên bình tĩnh, tìm ra kẻ xấu để trừng trị.

Bị hãm hại nhiều lần, Lâm Khánh Chi trao thưởng 150 triệu cho ai tìm được kẻ giả mạo Facebook Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tỏ ra bức xúc khi liên tục bị Facebook giả mạo hãm hại gây ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của cô.

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