Bị hãm hại nhiều lần, Lâm Khánh Chi trao thưởng 150 triệu cho ai tìm được kẻ giả mạo Facebook

Hậu trường 24/09/2019 14:59

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tỏ ra bức xúc khi liên tục bị Facebook giả mạo hãm hại gây ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của cô.

Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bị tố lừa đảo 150 triệu của một người phụ nữ tên P.M. Thậm chí, trang Facebook của một hiệp sĩ đường phố với hơn 100 nghìn người theo dõi còn đăng tin truy lùng nữ ca sĩ.

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Thông tin Lâm Khánh Chi lừa đảo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Sau khi lên tiếng phủ nhận việc lừa đảo 150 triệu, Lâm Khánh đã tìm gặp người phụ nữ tên P.M kia để làm rõ sự tình. Trong đoạn livestream, bà P.M cho biết đã bị một tài khoản giả mạo tên tuổi Lâm Khánh Chi lừa tiền suốt một năm nay, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ.

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Lâm Khánh Chi đã tìm và gặp mặt người phụ nữ tố mình lừa đảo - Ảnh cắt từ clip

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh chi cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của cư dân mạng để tìm ra người đứng sau sự việc: “Khánh Chi đang tiếp tục điều tra và tìm ai đứng đằng sau Facebook này. Ức lắm mọi người ơi, nó hết lần này đến lần khác hại Khánh Chi hoài. Ai biết được và điều tra người nào dùng Facebook này Khánh Chi tặng 150 triệu đồng...”.

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Lâm Khánh Chi quyết tìm ra người giả mạo cô - Ảnh: FB

Qua dòng trạng thái được chia sẻ, nữ ca sĩ không tiếc tiền trao thưởng 150 triệu đồng cho bất kỳ ai tìm được người giả mạo cô.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, cộng đồng mạng khuyên cô hãy bình tĩnh và nhờ công an can thiệp để sự việc sớm được giải quyết. Tài khoản Facebook có tên N.L để lại bình luận: “Vàng thật không sợ lửa. Rồi những người bất minh này sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Khánh Chi cứ bình tĩnh, giữ sức khỏe, mọi thứ sẽ đâu vào đấy để trả lại cho chị sự bình yên”.

Bị tố chiếm đoạt 150 triệu đồng, Lâm Khánh Chi bức xúc lên tiếng vì bị truy lùng khắp nơi

Bị tố chiếm đoạt 150 triệu đồng, Lâm Khánh Chi bức xúc lên tiếng vì bị truy lùng khắp nơi

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận việc chiếm đoạt 150 triệu đồng, đồng thời kêu gọi người hâm mộ đòi lại công bằng giúp cô.

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