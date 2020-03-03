Đăng ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 42 nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra đây là Lâm Khánh Chi

Chia sẻ về ý nghĩa bộ ảnh, Lâm Khánh Chi bày tỏ trên trang Facebook cá nhân: “Bikini với U42 cũng như... 2X lưu lại tuổi thanh xuân. Cám ơn ekip vàng đã thực hiện bộ ảnh xuất sắc chấn động này”.

Sau thời gian ấp ủ, mới đây nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chính thức tung bộ ảnh bikini gợi cảm đến người hâm mộ. Được biết, đây là lần hiếm hoi “ nữ hoàng chuyển giới ” của Vbiz diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng.

Nhan sắc khác lạ của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: FB

Ở tuổi 42, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và số đo 3 vòng hoàn hảo – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Lâm Khánh Chi tự tin khoe 3 vòng nóng bỏng với trang phục bikini và gây ấn tượng với kiểu trang điểm đầy cá tính. Vốn đã quen với hình tượng “công chúa” của nữ ca sĩ, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước sự lột xác đầy mạnh mẽ này. Thậm chí, một số cư dân mạng còn không nhận ra Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi 'lột xác' với vẻ đẹp cá tính - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bộ ảnh này đã thu hút được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Đa số đều dành lời khen cho nhan sắc tuổi 42 cùng số đo hình thể đẹp mướt mắt của Lâm Khánh Chi.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Hiện tại, Lâm Khánh Chi đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng và con trai. Đối diện với những lời miệt thị, chê bai của khán giả trong những ngày đầu chuyển giới, Lâm Khánh Chi cho biết đó là động lực để cô ngày càng xinh đẹp và thành công hơn.