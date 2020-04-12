Lâm Khánh Chi ẩn ý chuyện chia tay, muốn dọn về nhà ba mẹ sống, fan lo lắng hôn nhân của cô với chồng trẻ rạn nứt

Người hâm mộ vô cùng lo lắng trước dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi trên trang Facebook cá nhân.

Tháng 12/2017, ca sĩ Lâm Khánh Chi về chung một nhà với ông xã kém 8 tuổi – Phi Hùng. Thời điểm đó, cặp đôi đã vượt qua không ít thị phi để có thể đến bên nhau. Thậm chí, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng còn bị đồn kết hôn vì hợp đồng tình yêu.

Cặp đôi vượt qua nhiều sóng gió để chứng minh tình cảm dành cho nhau - Ảnh: FB

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh cả hai đến với nhau vì tình yêu và có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã cưng như bà hoàng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Gia đình nữ ca sĩ thêm hạnh phúc khi có sự xuất hiện của Ku Bi - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, “nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao với dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy”.

Bài đăng gây xôn xao của Khánh Chi - Ảnh: FB

Khi nhìn lại lịch sử chỉnh sửa dòng trạng thái này của Lâm Khánh Chi, cư dân mạng còn phát hiện cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây”.

Dân mạng càng thêm lo lắng khi xem lịch sử chỉnh sửa của cô - Ảnh: FB

Ngay lập tức, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi đang gặp trục trặc sau hơn 2 năm chung sống. Dưới bài đăng, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vô cùng lo lắng: “Sao vậy Chi ơi?”, “Chuyện gì vậy công chúa, đừng nói chia tay nha”, “Xin đừng làm fan lo lắng người đẹp ơi”, “Có gì mình nói chuyện từ từ chị ơi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-an-y-chuyen-chia-tay-muon-don-ve-nha-ba-me-song-fan-lo-lang-hon-nhan-cua-co-voi-chong-tre-ran-nut-356497.html