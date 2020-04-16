Ôm con về nhà mẹ, Lâm Khánh Chi phát ngôn ẩn ý: 'Quyết định nào cũng thật đắng cay'

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi tiếp tục có động thái lạ khiến fan lo lắng. Cô cho biết sẽ kể hết mọi chuyện vào cuối tuần này.

Nhiều ngày qua, câu chuyện hôn nhân giữa ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng đang nhận được sự quan tâm của mọi người. Cặp đôi vướng nghi án "cơm không lành, canh không ngọt". Hiện người đẹp chuyển giới đã ôm con về nhà mẹ ruột sống nhiều ngày qua mà không có Phi Hùng. Cô còn khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ bị co giật, sức khỏe suy yếu vì uống thuốc giảm đau quá liều. Lâm Khánh Chi vừa bị co giật do uống thuốc quá liều - Ảnh: FB Giữa lúc mọi người đang đoán già đoán non, ca sĩ Lâm Khánh Chi vừa có động thái gây chú ý. Chân dài chuyển giới thông báo tình trạng sức khỏe đã ổn định để trấn an mọi người. Cô cũng hứa sẽ có lời giải đáp rõ ràng về quyết định của mình vào cuối tuần này.



Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh khi đưa con trai về nhà mẹ ruột tại quận 9 - Ảnh: FB Lâm Khánh Chi chia sẻ lên trang cá nhân: "Tới thời điểm hiện tại có thăng trầm sóng gió nào mà Chi chưa trải qua. Con đường chông gai cho đam mê âm nhạc và rồi mạnh mẽ liều mình để được sống là chính mình… Và cuối cuộc hành trình ấy để mình nhận ra chỉ có tình yêu là thứ hạnh phúc nhất quan trọng nhất mà Chi có được. Và khi thứ quan trọng ấy mất đi mình mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng… Quyết định nào cũng thật đắng cay. Câu chuyện nào cũng có lí do cả. Chi cần khoảng không gian nghỉ ngơi suy nghĩ cho những điều trải qua. Và cuối tuần này Chi sẽ có câu trả lời giải đáp tất cả. Cám ơn vì mọi người đã lo lắng cho chuyện của gia đình Chi khoảng thời gian vừa qua. Hiện tại sức khỏe Khánh Chi đã ổn cám ơn mọi người đã yêu mến và quan tâm. Nhớ nhà lắm rồi”.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng sống hạnh phúc sau khi làm đám cưới. Cặp đôi còn lên kế hoạch có thêm con - Ảnh: FB Dòng chia sẻ chất chứa nỗi buồn và đầy ẩn ý của Lâm Khánh Chi khiến mọi người hoài nghi cô đang nói đến chuyện hôn nhân của mình và Phi Hùng. Tuy nhiên, thực hư mọi chuyện thế nào phải đợi đến cuối tuần.

Lâm Khánh Chi lộ diện sau tin đồn rạn nứt nhưng dân mạng chỉ nhìn vào chi tiết để lộ mối quan hệ hiện tại với chồng trẻ Những ngày gần đây, người hâm mộ cặp đôi ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng không khỏi lo lắng khi cả hai để lộ dấu hiệu rạn nứt tình cảm sau hơn 2 năm chung sống.

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