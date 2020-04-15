Lâm Khánh Chi lộ diện sau tin đồn rạn nứt nhưng dân mạng chỉ nhìn vào chi tiết để lộ mối quan hệ hiện tại với chồng trẻ

Những ngày gần đây, người hâm mộ cặp đôi ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng không khỏi lo lắng khi cả hai để lộ dấu hiệu rạn nứt tình cảm sau hơn 2 năm chung sống.
- Lâm Khánh Chi ẩn ý chuyện chia tay, muốn dọn về nhà ba mẹ sống, fan lo lắng hôn nhân của cô với chồng trẻ rạn nứt
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Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về chuyện chia tay chồng trẻ và quyết định dọn về nhà mẹ đẻ sống. Bên cạnh đó, “nữ hoàng chuyển giới” còn khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi tiết lộ việc bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải hình ảnh bên người bạn thân của mình kèm dòng trạng thái: “Ăn nhẹ ngủ sớm để hồi phục sức khỏe tập trung cho những dự án sắp tới”. So với hình ảnh nằm trên giường bệnh, cô dường như đã lấy lại vẻ tươi tắn và có sức sống hơn.
Đặc biệt, cư dân mạng phát hiện nữ ca sĩ vẫn đeo nhẫn cưới trên tay giữa loạt ồn ào hôn nhân trục trặc. Dù Lâm Khánh Chi chưa chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt với chồng trẻ nhưng chi tiết này vẫn khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong Lâm Khánh Chi giữ gìn sức khỏe và sớm bình phục: “Chị Chi ơi sao chị gầy quá vậy. Cố gắng giữ sức khỏe nha chị”, “Khỏe chưa chị?”, “Cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe nghe chị”, “Cố lên em, nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ gì hết nhé”, “Mau khỏe nhé chị. Cố gắng ăn thật nhiều cho mau lại sức nha”…