Bị tung ảnh ‘dìm hàng’ nhan sắc, Lâm Khánh Chi đáp trả cực gắt trên trang cá nhân

Hậu trường 04/05/2020 16:57

Mới đây, “nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn lên tiếng sau khi bị tung ảnh “dìm hàng” nhan sắc lên mạng xã hội.

Hậu công khai phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi liên tục trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Mới đây, hình ảnh trước và sau khi trang điểm của “nữ hoàng chuyển giới” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét Lâm Khánh Chi khá kém sắc khi để mặt mộc.

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Hình ảnh trước và sau khi make up của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Trước việc bị “dìm” nhan sắc, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng đáp trả trên trang Facebook cá nhân: “Nghĩ sao mà so sánh như thế lấy tấm hình này để dìm hàng chị hả mấy em. Chị đẹp hay không cả thế giới ai cũng biết em nhé. Đừng giống có mắt mà không tròng nhé các em. Càng dìm chị càng đẹp ra, càng hại chị càng hot. Mai chị up hình mặt mộc cho tụi em chống mắt lên nhìn nhé. Buồn quá mọi người ơi”.

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Lâm Khánh Chi tức giận vì bị 'dìm' nhan sắc - Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, nữ ca sĩ cũng đã đăng ảnh mặt mộc để chứng minh nhan sắc trẻ đẹp của mình. Cô viết: “Muốn so thì lấy hình đàng hoàng mà so sánh nhé. Mọi người hãy lấy lại công bằng cho Khánh Chi nhé. Nếu như tụi em chê chị già thì cả thế gian này không ai trẻ hết…”.

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Lâm Khánh Chi tự tin khoe mặt mộc đến khán giả - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Lâm Khánh Chi, khoảng thời gian gần đây cô đang rất nỗ lực giảm cân, giữ dáng để trở nên xinh đẹp hơn trước mắt công chúng.

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Hình ảnh xinh đẹp gần đây của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận bênh vực nữ ca sĩ và khen ngợi nhan sắc của cô: “Vốn dĩ những người đó không bằng chị nên ganh tị thôi”, “Đẹp xuất sắc luôn chị”, “Xinh quá chị ơi”, “Đẹp như vậy là tuyệt vời ông mặt trời rồi còn đòi gì nữa”…

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Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi sao Việt thẩm mỹ nữ hoàng chuyển giới

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