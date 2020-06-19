Không hổ là thánh sai chính tả, viết 1 status ngắn ngủn nhưng Lâm Khánh Chi mắc 'cả đống' lỗi

Hậu trường 19/06/2020 11:47

Ca sĩ Lâm Khánh Chi chưa bao giờ khiến những người soi mói mình phải thất vọng mỗi lần viết status. Chỉ một bài đăng ngắn nhưng cô lại mắc quá nhiều lỗi.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, nhiều nghệ sĩ đã tận dụng thành công lợi thế này để đến gần hơn với công chúng. Họ liên tục cập nhật về cuộc sống và công việc để người hâm mộ tiện theo dõi.

Thế nhưng với ca sĩ Lâm Khánh Chi, những chia sẻ trên Facebook cá nhân lại khiến cô vướng không ít ồn ào, thậm chí để lộ kỹ năng chính tả yếu kém. Không biết là do viết vội hoặc lý do nào khác mà những bài đăng trên trang cá nhân của "Lâm công chúa" đều mắc lỗi. Cô không ít lần khiến cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm vì sai lỗi chính tả quá nhiều.

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Cô khiến dân mạng 'đau đầu' khi đọc bài đăng mà sai quá nhiều lỗi - Ảnh: FB

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Nói về hôn lễ của mình, cô vẫn viết sai - Ảnh: FB

Mới đây, cô nàng vừa tham dự buổi khai trương shop thời trang của một người quen. Không quên đăng ảnh kèm lời chúc mừng, thế nhưng chỉ trong 3 dòng ngắn ngủi, cô đã mắc vô số lỗi chính tả.

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Chúc mừng người bạn khai trương, Lâm Khánh Chi bị soi vì sai lỗi tiếng Việt cơ bản - Ảnh: FB

Lỗi dễ nhận ra nhất là từ "khai chương". Tiếp theo là từ "đả", thậm chí cả tên mình cô cũng không viết hoa.

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Có lẽ chân dài này nên cẩn thận hơn mỗi khi đăng status để tránh mắc lỗi - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu Lâm Khánh Chi bị nhắc nhở vì vấn đề này. Thế nhưng khả năng viết đúng chính tả của cô vẫn chưa có gì chuyển biến. Thậm chí nhiều dân mạng còn trêu chọc và gọi "công chúa" với biệt danh "nữ hoàng chính tả" của showbiz.

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Gần 2 tuần sau ồn ào rạn nứt, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ mới nhất về tình trạng của cô và ông xã trên trang cá nhân.

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