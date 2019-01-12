Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Lâm Khánh Chi được mẹ chồng khen hết lời và còn tặng cả sổ đỏ.

Tối 11/1, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng để kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Sự kiện diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM với sự hiện diện của hơn 300 khách mời. Tuy là ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi vẫn trang trí và ăn mặc rất hoành tráng, có đầy đủ hai họ tham gia không khác gì lễ thành hôn năm ngoái.

Mẹ chồng nói Lâm Khánh Chi là món quà quý giá của gia đình - Ảnh: Internet Bố ruột Lâm Khánh Chi lặng lẽ theo dõi ngày vui của con gái - Ảnh: Internet Tại buổi lễ, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào và không quên thề non hẹn biển. Đáng chú ý nhất là phần phát biểu của mẹ chồng Lâm Khánh Chi. Bà dành tặng nhiều lời khen cho con dâu và còn tặng luôn cuốn sổ đỏ của gia đình với 419m2 đất ở quê nhà. "Con là cô công chúa, là món quà đặc biệt nhất cuộc sống ban tặng cho mẹ... Mẹ chỉ mong các con được luôn luôn hạnh phúc, chúc cho con dâu mẹ càng ngày càng xinh đẹp. Chúc công chúa đẹp mãi mãi", mẹ chồng Lâm Khánh Chi nói.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi kỷ niệm một năm ngày cưới long trọng không kém gì ngày thành hôn - Ảnh: Internet Mẹ chồng tặng Lâm Khánh Chi sổ đỏ nhà đất trong ngày kỷ niệm - Ảnh: Internet Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng đã hé lộ ảnh chụp con trai mới sinh bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Tuy đã được mẹ che kín mặt nhưng cậu bé trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Lâm Khánh Chi tiết lộ con trai có sống mũi cao giống bố và sẽ được đón về đoàn tụ cùng gia đình vào cuối tháng này.

Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi lần đầu hé lộ ảnh con trai trên mạng xã hội.

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