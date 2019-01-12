Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Hậu trường 12/01/2019 09:51

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Lâm Khánh Chi được mẹ chồng khen hết lời và còn tặng cả sổ đỏ.

Tối 11/1, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng để kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Sự kiện diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM với sự hiện diện của hơn 300 khách mời.

Tuy là ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi vẫn trang trí và ăn mặc rất hoành tráng, có đầy đủ hai họ tham gia không khác gì lễ thành hôn năm ngoái.

Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 1
Mẹ chồng nói Lâm Khánh Chi là món quà quý giá của gia đình - Ảnh: Internet
Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 2
Bố ruột Lâm Khánh Chi lặng lẽ theo dõi ngày vui của con gái - Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào và không quên thề non hẹn biển. Đáng chú ý nhất là phần phát biểu của mẹ chồng Lâm Khánh Chi. Bà dành tặng nhiều lời khen cho con dâu và còn tặng luôn cuốn sổ đỏ của gia đình với 419m2 đất ở quê nhà.

"Con là cô công chúa, là món quà đặc biệt nhất cuộc sống ban tặng cho mẹ... Mẹ chỉ mong các con được luôn luôn hạnh phúc, chúc cho con dâu mẹ càng ngày càng xinh đẹp. Chúc công chúa đẹp mãi mãi", mẹ chồng Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 4
Vợ chồng Lâm Khánh Chi kỷ niệm một năm ngày cưới long trọng không kém gì ngày thành hôn - Ảnh: Internet
Lâm Khánh Chi được mẹ chồng ví như công chúa, tặng sổ đỏ nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 5
Mẹ chồng tặng Lâm Khánh Chi sổ đỏ nhà đất trong ngày kỷ niệm - Ảnh: Internet

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng đã hé lộ ảnh chụp con trai mới sinh bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Tuy đã được mẹ che kín mặt nhưng cậu bé trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Lâm Khánh Chi tiết lộ con trai có sống mũi cao giống bố và sẽ được đón về đoàn tụ cùng gia đình vào cuối tháng này.

Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu

Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi lần đầu hé lộ ảnh con trai trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi kỷ niệm ngày cưới chồng Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 43 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42