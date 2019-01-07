Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh Lâm Khánh Chi chụp cùng một fan hâm mộ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như gương mặt của "công chúa" không quá khác lạ so với hình ảnh ngày thường.

Xem ảnh, nhiều người tá hỏa khi thấy nhan sắc của người đẹp chuyển giới xuống cấp trầm trọng, da đen sạm, mắt thâm quầng, vết nhăn chằng chịt như bà lão. Hình ảnh này khác hoàn toàn với những bức ảnh được Lâm Khánh Chi đăng trên trang cá nhân với làn da trắng ngần, mịn màng. Không ít khán giả nhận định, dường như đây mới là nhan sắc thực của ca sĩ chuyển giới ở tuổi 41 khi không photoshop.