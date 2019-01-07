Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão

Hậu trường 07/01/2019 12:00

Chứng kiến hình ảnh ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi với làn da đen sạm, đầy nếp nhăn, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ với sự "xuống cấp" về nhan sắc của chân dài này.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh Lâm Khánh Chi chụp cùng một fan hâm mộ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như gương mặt của "công chúa" không quá khác lạ so với hình ảnh ngày thường.

Xem ảnh, nhiều người tá hỏa khi thấy nhan sắc của người đẹp chuyển giới xuống cấp trầm trọng, da đen sạm, mắt thâm quầng, vết nhăn chằng chịt như bà lão. Hình ảnh này khác hoàn toàn với những bức ảnh được Lâm Khánh Chi đăng trên trang cá nhân với làn da trắng ngần, mịn màng. Không ít khán giả nhận định, dường như đây mới là nhan sắc thực của ca sĩ chuyển giới ở tuổi 41 khi không photoshop.

Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi khiến dân mạng giật mình với nhan sắc xuống cấp bất ngờ - Ảnh: FBNV
Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 2
Trong những hình ảnh được chân dài này chia sẻ trên trang cá nhân...
Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 3
...nhiều người không khỏi xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của người đẹp sinh năm 1977 - Ảnh: FBNV
Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 4
Bức ảnh này được nhận xét là khác 'một trời một vực' so với khoảnh khắc đẹp lung linh được Lâm Khánh Chi chia sẻ trước đây - Ảnh: Internet

Bức ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận thiếu tích cực, thậm chí một dân mạng còn ví như “phù thủy”. Tuy nhiên, không ít người lên tiếng thanh minh giúp Lâm Khánh Chi rằng đây là ảnh cũ. Hiện tại nhan sắc của ca sĩ chuyển giới đã cải thiện và trẻ trung hơn rất nhiều.

Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 5

Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão - Ảnh 6
Nhiều dân mạng bênh vực, lấy lại công bằng cho Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Một dân mạng lên tiếng thanh minh giúp Lâm Khánh Chi: “Ảnh này bị dìm rồi. Có lần gặp Lâm Khánh Chi bên Quận 12. Thật sự luôn nghĩ bà photoshop nên mới lung linh như trong ảnh, cơ mà lần đó gặp ngoài đời mới thấy đẹp thiệt nha. Ốm, trắng bóc, mặt hơi giống girl Thái. Mình gặp cách đây 1 năm".

“Tôi gặp rồi, xinh nha, giọng nam tính nhưng cưng lắm. Chơi với ông anh tôi, thôi nôi con ổng bả qua dự... không chảnh gì đâu, chơi nguyên bộ áo dài hồng nhưng cưng lắm", một tài khoản khác khen ngợi "công chúa' dễ thương.

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Hiện mọi thủ tục mang thai hộ đã hoàn tất, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang mong ngóng từng ngày để được gặp con.

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