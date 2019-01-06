Từng chịu áp lực tâm lý trầm trọng, H'Hen Niê nói gì khi tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Hậu trường 06/01/2019 14:20

"Một năm đương nhiệm tạm gọi là ổn không đáng sợ như những ngày đầu tiên mình nghĩ", chia sẻ của Hoa Hậu H'Hen Niê sau 1 năm đăng quang.

Cách đây vài phút, Hoa hậu H'Hen Niê vừa đăng tải dòng chia sẻ đầy cảm xúc nhân kỷ niệm tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Theo đó, chân dài Tây Nguyên nói về tâm trạng lo lắng, "phải gồng" để làm một Hoa hậu thời gian đầu và sau đó hạnh phúc khi tìm lại được chính mình.

"Khi đội trên đầu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hôm nay tròn một năm nhìn lại 6/1/2018-6/1/2019 từ một cô gái áp lực lo lắng thậm chí bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng khi đội trên đầu vương miện, phải gồng là một Hoa hậu nhưng rồi cô gái lại tự giải thoát mình và sống là chính mình. Từ đó mọi thứ trở lại là chính Hen! Nhận lại năng lượng, tình yêu có sự thoải mái, sự lạc quan và mở ra cho Hen cơ hội để Hen được trưởng thành. Nhìn lại... Oke một năm đương nhiệm tạm gọi là ổn không đáng sợ như những ngày đầu tiên mình nghĩ”, H’Hen Niê viết trên trang Facebook cá nhân.

Từng chịu áp lực tâm lý trầm trọng, H'Hen Niê nói gì khi tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 1

Từng chịu áp lực tâm lý trầm trọng, H'Hen Niê nói gì khi tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 2
Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ cảm xúc cùng những thành tích đã đạt được sau 1 năm đăng quang - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên để cô cố gắng hơn nữa trong hành trình sắp tới.

Một người bạn của H’Hen Niê chia sẻ: "Anh tin đây chỉ là số nhỏ so với những thành tựu mà em sẽ còn tiếp tục đạt được sau này. Hãy tiếp tục là nguồn cảm hứng của vẻ đẹp tâm hồn và chí tiến thủ cho tất cả mọi người em nhé".

"Lần đầu tiên quan tâm đến một cô Hoa hậu. Một nét đẹp đến từ tâm hồn và trái tim! Chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe và thật thành công với những tâm huyết cho cộng đồng! Yêu chị", tài khoản có tên C.B nhận xét.

Một người khác viết: "Đừng bao giờ bằng lòng với kết quả mà mình đạt được, cố gắng thành công hơn nữa chị ơi".

Từng chịu áp lực tâm lý trầm trọng, H'Hen Niê nói gì khi tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 3
Vượt qua những bất ổn trong tâm lý...
Từng chịu áp lực tâm lý trầm trọng, H'Hen Niê nói gì khi tròn 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 4
... H'Hen Niê ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Cô khẳng định mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: FBNV

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, H’Hen Niê là một trong những Hoa hậu nhận được nhiều tình cảm và niềm tin yêu nhất của mọi người. Với tài năng, bản lĩnh và cách sống chân thật, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã tạo nên kỳ tích, lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 và đưa nhan sắc Việt vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, cô cũng trở thành người truyền cảm hứng cho công chúng.

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