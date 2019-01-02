Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm

Tổng kết các cuộc thi nhan sắc uy tín và có quy mô lớn trên thế giới năm 2018, trang Missosology đã đưa ra bình chọn cho 5 hạng mục quan trọng gồm: Thí sinh ăn ảnh nhất; Trình diễn bikini nóng bỏng nhất; Trang phục dạ hội đẹp nhất; Trang phục dân tộc đẹp nhất và Trả lời ứng xử hay nhất.

Ở hạng mục trình diễn bikini nóng bỏng nhất, H'Hen Niê đã được gọi tên chung với 3 người đẹp đến từ Colombia, Venezuela và Philippines.