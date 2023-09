Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm

H'Hen Niê có mặt trong hạng mục người đẹp trình diễn bikini nóng bỏng nhất - Ảnh: Internet

Phần trình diễn bikini của đại diện Việt Nam trong đêm bán kết Miss Universe 2018 được đánh giá cao - Ảnh: Internet

H'Hen Niê khoe trọn thân hình chuẩn, làn da nâu nổi bật ở đấu trường nhan sắc thế giới - Ảnh: Internet

Sự tỏa sáng của H'Hen Niê trong phần thi này còn được người hâm mộ so sánh với thiên thần nội y Victoria's Secret - Ảnh: Internet

Dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê đã đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới. Cô được khán giả và báo chí quốc tế yêu mến, ca tụng hết lời. Đặc biệt, trong phần thi bikini đêm bán kết 13/12, H’Hen Niê ghi điểm khi thể hiện phần trình diễn đầy thần thái và tự tin.

Đại diện Việt Nam khoe làn da nâu bóng, thân hình gợi cảm, tràn đầy năng lượng và được ban giám khảo đánh giá cao. Đây là lần đầu tiên nhan sắc Việt được vinh danh trong hạng mục The Best in Swimsuit năm 2018 của chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Missosology.