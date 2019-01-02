Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm

Hậu trường 02/01/2019 11:05

H'Hen Niê làm người hâm mộ nước nhà tự hào khi được bình chọn vào Top 4 phần trình diễn bikini nóng bỏng nhất 2018.

Tổng kết các cuộc thi nhan sắc uy tín và có quy mô lớn trên thế giới năm 2018, trang Missosology đã đưa ra bình chọn cho 5 hạng mục quan trọng gồm: Thí sinh ăn ảnh nhất; Trình diễn bikini nóng bỏng nhất; Trang phục dạ hội đẹp nhất; Trang phục dân tộc đẹp nhất và Trả lời ứng xử hay nhất.

Ở hạng mục trình diễn bikini nóng bỏng nhất, H'Hen Niê đã được gọi tên chung với 3 người đẹp đến từ Colombia, Venezuela và Philippines.

Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm - Ảnh 1
H'Hen Niê có mặt trong hạng mục người đẹp trình diễn bikini nóng bỏng nhất - Ảnh: Internet
Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm - Ảnh 2
Phần trình diễn bikini của đại diện Việt Nam trong đêm bán kết Miss Universe 2018 được đánh giá cao - Ảnh: Internet
Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm - Ảnh 3
H'Hen Niê khoe trọn thân hình chuẩn, làn da nâu nổi bật ở đấu trường nhan sắc thế giới - Ảnh: Internet
Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm - Ảnh 4
Sự tỏa sáng của H'Hen Niê trong phần thi này còn được người hâm mộ so sánh với thiên thần nội y Victoria's Secret - Ảnh: Internet

Dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê đã đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới. Cô được khán giả và báo chí quốc tế yêu mến, ca tụng hết lời. Đặc biệt, trong phần thi bikini đêm bán kết 13/12, H’Hen Niê ghi điểm khi thể hiện phần trình diễn đầy thần thái và tự tin.

Đại diện Việt Nam khoe làn da nâu bóng, thân hình gợi cảm, tràn đầy năng lượng và được ban giám khảo đánh giá cao. Đây là lần đầu tiên nhan sắc Việt được vinh danh trong hạng mục The Best in Swimsuit năm 2018 của chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Missosology.

Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm - Ảnh 5
Minh Tú và Phương Khánh cũng xuất sắc được bình chọn vào Top 5 thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất - Ảnh: Internet

Ngoài H’Hen Niê, Minh Tú và Phương Khánh cũng nằm trong Top 5 thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất được chuyên trang sắc đẹp uy tín này bình chọn.

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