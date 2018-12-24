H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

Hậu trường 24/12/2018 15:19

Không chỉ stylist mà Hoa hậu H'Hen Niê cũng lần đầu lên tiếng chia sẻ đầy hài hước về nguyên nhân bất ngờ khiến cô bị mất đồ.

Cách đây ít giờ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê khiến công chúng cười nghiêng ngả khi chia sẻ về việc bị mất đồ sau khi tham gia Miss Universe 2018. Theo đó, cô không chỉ làm mất chiếc nhẫn đá đắt tiền trong bộ sưu tập mượn của đàn chị Lệ Hằng mà còn nhiều món trang sức khác.

H’Hen Niê chia sẻ trên trang cá nhân về sự cố đồ mượn bị mất, hư hỏng sau cuộc thi và thói quen ai khen đồ đẹp là cho: “Thiệt là hại não với tui mà... đồ nào được cho thì rất nguyên vẹn, đồ nào cho mượn thì... mất, dơ, rách, hư hỏng blabla... thậm chí mấy cái nhẫn ai khen đẹp là cho...".

H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 1
H'Hen Niê chia sẻ về sự cố mất đồ và sở thích siêu dễ thương tại Miss Universe - Ảnh: FBNV
H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 2
Dừng lại ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê đã tạo nên kỳ tích cho nhan sắc Việt - Ảnh: Internet 

Trước đó, Stylist của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cũng lên tiếng “bóc phốt” nàng hậu vì thói quen thích cho phụ kiện: “Mình: Chị ơi sao phụ kiện mất nhiều vậy? Chị Hậu: Mấy bạn thí sinh khen chị đeo đẹp là chị lột cho hết à. Giờ thi xong chị vẫn tiếp tục đem phụ kiện của em cho ê kíp".

H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 3
Stylist của nàng Hậu 'tóc tém' cũng lên tiếng nói về sở thích cho đồ khi được khen của H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ ngắn nhưng thú vị của H’Hen Niê nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng khen ngợi sự dễ thương và hào phóng của chân dài Ê Đê.

H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 4

H'Hen Niê lần đầu tiết lộ lý do bị mất nhiều đồ trang sức khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 5
'Tật xấu' quá dễ thương của H'Hen Niê được người hâm mộ khen ngợi hết lời - Ảnh: FBNV

Một người hâm mộ khen nức nở: "Nhẫn em đẹp quá Hen ơi! Trái tim em còn đẹp hơn nhẫn luôn! Vậy giờ sao Hen!".

"Khen đẹp là cho hả chị. Chị ơi chị đẹp xuất thần, em không cần gì đâu chỉ cần chị thôi", một tài khoản khác chọc ghẹo.

Một người khác bày tỏ: "Ưng cái bụng là đem đồ ra cho! Đấy là văn hóa của nơi người ta sinh ra đấy em! Thương em".

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Sáng sớm nhận cuộc gọi của mẹ báo tin từ buôn làng, H'Hen Niê giật mình: 'Con còn sống mà mẹ'

Những dòng chia sẻ mới đây của H’Hen Niê khiến công chúng càng thêm yêu mến và cảm phục cách sống của cô.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Nie Miss Universe 2018

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