Sáng sớm nhận cuộc gọi của mẹ báo tin từ buôn làng, H'Hen Niê giật mình: 'Con còn sống mà mẹ'

Cách đây ít phút, Hoa hậu H’Hen Niê thu hút chú ý của cư dân mạng khi kể về cuộc gọi của mẹ từ quê nhà. Mẹ cô cho biết người dân đã chấp thuận mong muốn làm điện đường trong làng của con gái. Tuy nhiên, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khá bất ngờ khi mọi người yêu mến và muốn đổi tên cổng chào và đường trong buôn thành tên mình.

H'Hen Niê từ chối thay tên đường thành tên mình vì muốn lưu giữ nét truyền thống vốn có - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê đã dành nhiều công sức và tâm huyết để phát triển làng Ê Đê - Ảnh: Cắt từ clip

Hoa hậu H'Hen Niê viết trên trang Facebook cá nhân: “Sáng sớm mẹ gọi điện: Mẹ bảo con muốn làm điện đường trong buôn mọi người chịu rồi đó. Và họ muốn làm cổng chào đổi tên con và con đường đổi tên con luôn... mình... No mẹ ơi... không được mẹ ah con còn sống mà mẹ... huhuhuhu… Biết là mọi người yêu quý nhưng với Hen kí ức và thuộc về nét truyền thống thì cần giữ lại. Hiện đại thì muốn những nét đẹp truyền thống dân tộc cần được bảo tồn”.