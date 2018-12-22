Sáng sớm nhận cuộc gọi của mẹ báo tin từ buôn làng, H'Hen Niê giật mình: 'Con còn sống mà mẹ'

Những dòng chia sẻ mới đây của H’Hen Niê khiến công chúng càng thêm yêu mến và cảm phục cách sống của cô.
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Cách đây ít phút, Hoa hậu H’Hen Niê thu hút chú ý của cư dân mạng khi kể về cuộc gọi của mẹ từ quê nhà. Mẹ cô cho biết người dân đã chấp thuận mong muốn làm điện đường trong làng của con gái. Tuy nhiên, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khá bất ngờ khi mọi người yêu mến và muốn đổi tên cổng chào và đường trong buôn thành tên mình.
Hoa hậu H'Hen Niê viết trên trang Facebook cá nhân: “Sáng sớm mẹ gọi điện: Mẹ bảo con muốn làm điện đường trong buôn mọi người chịu rồi đó. Và họ muốn làm cổng chào đổi tên con và con đường đổi tên con luôn... mình... No mẹ ơi... không được mẹ ah con còn sống mà mẹ... huhuhuhu… Biết là mọi người yêu quý nhưng với Hen kí ức và thuộc về nét truyền thống thì cần giữ lại. Hiện đại thì muốn những nét đẹp truyền thống dân tộc cần được bảo tồn”.
Dòng trạng thái của H’Hen Niê nhận được số lượt like và bình luận "khủng" của đông đảo người hâm mộ chỉ sau vài phút đăng tải. Nhiều người thể hiện niềm yêu mến và cảm phục cách sống bình dị nhưng luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người của nàng hậu.
Sau khi đạt thành tích cao ở cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, H’Hen Niê càng được mọi người yêu mến. Cô là niềm tự hào của buôn làng, của người dân Ê Đê khi thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện để phát triển quê hương. Mới đây, cô đã dành 600 triệu tiền thưởng để giúp đỡ cho buôn làng mình.