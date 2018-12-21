Em gái H'Hen Niê chỉ cao 1m55, đã lấy chồng và có con 2 tuổi

Trái ngược với cô chị nổi tiếng, em gái H'Hen Niê có chiều cao khiếm tốn và sở hữu vẻ đẹp rất nhẹ nhàng.

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê vừa lập nên kỳ tích tại một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Tại sân khấu Miss Universe 2018, mỹ nhân tóc tém gây ấn tượng với màn phát biểu đầy khí chất. “Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được!”, H'Hen Niê giới thiệu dõng dạc tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Trong khi cô chị sở hữu vẻ ngoài gợi cảm thì em gái H'Hen Niê có chiều cao khá khiêm tốn - Ảnh: Internet Từ thành tích của H'Hen Niê, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của cô nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, gia đình, làng xóm, nhan sắc của cô em gái H'Hen Niê - H'Min Niê cũng là một trong những đề tài thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Em gái Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 lập gia đình từ năm 18 tuổi. Bà mẹ trẻ có gương mặt xinh xắn nhưng không nổi bật như chị gái. H'Min chỉ cao 1m55 và có hai răng khểnh duyên dáng. Trên trang cá nhân, H'Min Niê thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường bên chồng con. Trái ngược với vẻ gợi cảm của chị, H'Min sở hữu gu thời trang đời thường giản dị, phù hợp với buôn làng Ê Đê.

H'Min Niê đã có chồng và một con gái 2 tuổi vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet Không cá tính như H'Hen Niê, H'Min Niê sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng của người con gái Ê Đê - Ảnh: Internet Ảnh đời thường giản dị của em gái Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet Từ hình ảnh của cô em gái, khán giả càng cảm phục nghị lực phi thường của H'Hen Niê. Để có được thành công như ngày hôm nay, người đẹp đã phải trải qua không ít khó khăn với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bắt đầu từ chuyện cãi cha mẹ không lấy chồng sớm hay thay đổi vóc dáng chỉ sau ít tháng bị chê gầy trơ xương đủ để thấy mỹ nhân này bản lĩnh đến nhường nào.

Bộ móng tay tróc sơn lổm chổm của H'Hen Niê và câu chuyện xúc động được hé lộ Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê bận rộn đến nỗi không có thời gian đi làm móng dù sơn đã bong gần hết.

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