Bộ móng tay tróc sơn lổm chổm của H'Hen Niê và câu chuyện xúc động được hé lộ

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê bận rộn đến nỗi không có thời gian đi làm móng dù sơn đã bong gần hết.
- Báo quốc tế đồng loạt khen ngợi H'Hen Niê sau Hoa hậu Hoàn vũ 2018
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Trở về từ Thái Lan sau khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 20178, H'Hen Niê tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nước nhà bởi sự giản dị và thân thiện hết sức. Những hành động dễ thương của cô như mặc đồ dân tộc khi đáp xuống sân bay, ăn bánh mì cùng người hâm mộ hay vác gùi lội bùn đi tặng quà cho buôn làng đã lay động trái tim hàng triệu cư dân mạng trên thế giới.
Mới đây, một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz cũng đã soi ra chi tiết đáng yêu hết nấc của H'Hen Niê. Đó là bộ móng tay màu nude bị bong tróc khá nhiều sau khoảng thời gian cùng người đẹp chinh chiến ở Thái Lan. Được biệt, bộ móng này H'Hen Niê đã làm từ khi chuẩn bị đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Tuy nhiên, có lẽ do quá bận rộn nên người đẹp không có thời gian đi làm lại. Cho đến khi về nước và tham dự các sự kiện, H'Hen Niê vẫn giữ nguyên bộ móng bong tróc khiến không ít fan xót xa.
"Hen vẫn giữ nguyên bộ móng tay từ khi bắt đầu thi Miss Universe đến giờ đây các thím ạ! Bong tróc gần hết rồi, chả hiểu sao nhìn chi tiết nhỏ này cũng thấy thương Hen ghê gớm! Mộc mạc giản dị nè", chủ nhân trang Fanpage về showbiz bình luận về H'Hen Niê.
Sở hữu mái tóc tém cá tính cùng vóc dáng nóng bỏng, H'Hen Niê vừa lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt Nam tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Tuy dừng chân ở Top 5 nhưng ấn tượng mà người đẹp Ê Đê mang đến cho bạn bè quốc tế không hề nhỏ.
Cách đây vài ngày, một bức ảnh chụp bảng điểm cho thấy đại diện Việt Nam thậm chí còn được ban giám khảo đánh giá cao hơn hai Á hậu là người đẹp Nam Phi và Venezuela. Tuy nhiên, vì phần ứng xử chưa được xuất sắc nên H'Hen Niê đã bị out khỏi Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 trong tiếc nuối.