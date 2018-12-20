Bộ móng tay tróc sơn lổm chổm của H'Hen Niê và câu chuyện xúc động được hé lộ

Trở về từ Thái Lan sau khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 20178, H'Hen Niê tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nước nhà bởi sự giản dị và thân thiện hết sức. Những hành động dễ thương của cô như mặc đồ dân tộc khi đáp xuống sân bay, ăn bánh mì cùng người hâm mộ hay vác gùi lội bùn đi tặng quà cho buôn làng đã lay động trái tim hàng triệu cư dân mạng trên thế giới.

Mới đây, một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz cũng đã soi ra chi tiết đáng yêu hết nấc của H'Hen Niê. Đó là bộ móng tay màu nude bị bong tróc khá nhiều sau khoảng thời gian cùng người đẹp chinh chiến ở Thái Lan. Được biệt, bộ móng này H'Hen Niê đã làm từ khi chuẩn bị đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Tuy nhiên, có lẽ do quá bận rộn nên người đẹp không có thời gian đi làm lại. Cho đến khi về nước và tham dự các sự kiện, H'Hen Niê vẫn giữ nguyên bộ móng bong tróc khiến không ít fan xót xa.