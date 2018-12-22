H'Hen Niê chi hơn nửa tỷ để thực hiện ước mơ tân trang lại nhà cho bố mẹ ở quê

Hậu trường 22/12/2018 16:15

Không xây một căn nhà mới hoành tráng, H'Hen Niê quyết định sửa chữa lại ngôi nhà cũ ở quê để bố mẹ có cuộc sống tiện nghi hơn.

Sau khi xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê nhận được sự quan tâm và yêu mến rất nhiều từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam được gọi tên vào Top 5 của cuộc thi danh giá này. Dù không nổi bật về khả năng nói tiếng Anh nhưng chân dài Ê Đê vẫn tạo được dấu ấn riêng và được truyền thông khen ngợi bởi nhan sắc, bản lĩnh và cách sống. 

Sau khi về nước, H’Hen Niê tiếp tục được mọi người ca ngợi hết lời khi dành toàn bộ số tiền thưởng (600 triệu đồng) từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 để thực hiện hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo tại quê nhà.

Clip H'Hen Niê chia sẻ về dự định giúp gia đình có một nơi ở thoải mái hơn.

H'Hen Niê chi hơn nửa tỷ để thực hiện ước mơ tân trang lại nhà cho bố mẹ ở quê - Ảnh 1
Ngôi nhà mà bố mẹ H'Hen Niê đang sống - Ảnh: Internet
H'Hen Niê chi hơn nửa tỷ để thực hiện ước mơ tân trang lại nhà cho bố mẹ ở quê - Ảnh 2
Bên trong căn nhà cấp 4 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khá đơn sơ - Ảnh: Internet
H'Hen Niê chi hơn nửa tỷ để thực hiện ước mơ tân trang lại nhà cho bố mẹ ở quê - Ảnh 3
Ngoài ngôi nhà cấp 4, gia đình H'Hen Niê còn có một căn nhà sàn truyền thống đã cũ - Ảnh: Internet

Tại buổi gặp gỡ trò chuyện với truyền thông mới đây, người đẹp Ê Đê cũng chia sẻ về ước mơ giúp bố mẹ có cuộc sống đầy đủ hơn. Theo đó, cô tiết lộ sẽ chi khoảng 500 đến 600 triệu để tân trang lại ngôi nhà cấp 4 và nhà sàn ở quê. Đặc biệt, vì muốn lưu giữ lại kỷ niệm của tuổi thơ nên H’Hen Niê không xây nhà mới mà chỉ tu sửa và mua thêm một số vật dụng để người nhà sống tiện nghi và đầy đủ hơn. 

H'Hen Niê chi hơn nửa tỷ để thực hiện ước mơ tân trang lại nhà cho bố mẹ ở quê - Ảnh 4
Căn bếp đậm chất thôn quê nơi H'Hen Niê xắn tay giúp đỡ mẹ mỗi khi về nhà - Ảnh: Internet

“Tôi chưa từng mong muốn sẽ xây thêm một căn nhà lớn vì nó không giúp ích gì cả. Xây một cái nhà bự ở vùng nông thôn thật sự cũng không có phù hợp. Nếu là một nhà sàn mà nói dài và rộng hơn thì rất hợp lí”, nàng hậu trả lời thẳng thắn khi được hỏi sao không xây một ngôi nhà mới.

Hiện tại, H'Hen Niê đang lên kế hoạch đo đạc và nhờ một số bạn bè thân học về thiết kế tư vấn để hoàn thành dự định của mình sớm nhất.

H'Hen Niê mua bánh bao, ăn ốc nóng trong hẻm nhỏ Sài Gòn

H'Hen Niê mua bánh bao, ăn ốc nóng trong hẻm nhỏ Sài Gòn

Sau chuyến giao lưu với truyền thông chiều cuối tuần, Hoa hậu H'Hen Niê cùng ê-kíp xuống phố nhâm nhi những món ăn quen thuộc của Sài Gòn.

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