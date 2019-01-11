Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu

Hậu trường 11/01/2019 10:29

Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi lần đầu hé lộ ảnh con trai trên mạng xã hội.

Sáng 11/1, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ một bài viết xúc động nhân kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng kém 8 tuổi. "Nữ hoàng chuyển giới" tiết lộ thời gian qua hai vợ chồng rất vất vả vì bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc long trọng diễn ra vào tối nay. 

Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi chia sẻ tâm trang bồi hồi trong ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới

Điều đáng chú ý là cô đã đính kèm loạt ảnh chụp cùng con trai mới sinh vô cùng đáng yêu. Tuy Lâm Khánh Chi đã dùng icon che kín mặt quý tử đầu lòng nhưng cư dân mạng vẫn dành tặng nhiều lời khen cho vẻ ngoài bụ bẫm của cu cậu. Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ cuối tháng này sẽ chính thức đón con trai về nước.

"Vào cuối tháng 1 này vợ chồng Chi lại có thêm niềm vui lớn là đón bé về, em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của Chi, tô màu hồng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thời gian này, cảm giác này chắc chắc in sâu trong kí ức của vợ chồng mình anh nhé.

Không biết nói gì hơn lúc này, vợ chồng Chi chỉ biết gửi lời cảm ơn đặc biệt chân thành nhất đến 'Ba Mẹ' đã luôn luôn ủng hộ vợ chồng con trong tất cà ước mơ, và ba mẹ nhà chồng đã yêu thương Khánh Chi", Lâm Khánh Chi tâm sự.

Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi lần đầu hé lộ ảnh con trai có vẻ ngoài bụ bẫm - Ảnh: FBNV
Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh 3
Tuy người đẹp che mặt con nhưng cư dân mạng tin rằng đây là một cậu bé vô cùng đáng yêu - Ảnh: FBNV
Nóng: Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh con trai mới sinh cực bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh 4
Vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ chính thức đón con về nước vào cuối tháng này - Ảnh: FBNV

Con trai Lâm Khánh Chi là sự kết hợp giữa tinh trùng của cô và trứng của chị dâu, được sinh ra bởi một người mang thai hộ tại Thái Lan vào cuối năm 2018. Để có đứa con này, vợ chồng người đẹp phải chi đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng phí nhờ mang thai là là 600 triệu, các chi phí khác như chuyện ăn ở, đi lại của hai vợ chồng, chi phí chăm sóc cho người mang thai hộ cùng với những chi phí khác ước tính khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Người đẹp tiết lộ con trai đầu lòng sẽ mang họ của bố trước, sau đó họ mẹ. Vợ chồng Lâm Khánh Chi cũng tâm sự rằng sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm nhiều tiền để cho con có cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

Đâu rồi những bức ảnh lung linh, Lâm Khánh Chi khiến fan phát hoảng với làn da nhăn nheo như bà lão

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Chứng kiến hình ảnh ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi với làn da đen sạm, đầy nếp nhăn, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ với sự "xuống cấp" về nhan sắc của chân dài này.

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