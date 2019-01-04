Lâm Khánh Chi nhí nhảnh hôn chồng nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Lâm Khánh Chi đăng ảnh tình tứ bên chồng và bày tỏ cảm xúc hồi hộp trước ngày kỷ niệm một năm đám cưới.

Sáng 4/1, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hai bức ảnh tình tứ bên chồng và chia sẻ status hồi hộp trước một tuần diễn ra ngày kỷ niệm một năm kết hôn. Được biết, "Người đẹp chuyển giới" và chồng trẻ là Phi Hùng đang bận rộn chuẩn bị đại tiệc diễn ra ngày 11/1 tới với hơn 300 khách mời. Lâm Khánh Chi xem đây là dịp để hâm nóng tình cảm, đồng thời chúc mừng gia đình nhỏ sắp đón con trai đầu lòng về nước.

"Chỉ còn 1 tuần nữa là đúng tròn 1 năm kỷ niệm ngày cưới rồi. Niềm vui hạnh phúc lại vỡ oà thêm 1 lần nữa, hạnh phúc hơn sắp được làm mẹ và làm tròn bổn phận của người vợ. Không có gì quý bằng hạnh phúc của gia đình mình. Tôi đã có tất cả và đang hạnh phúc với những gì LKC đang có", Lâm Khánh Chi tâm sự.

Lâm Khánh Chi nhí nhảnh chụp ảnh selfie cùng chồng trẻ - Ảnh: FBNV

'Người đẹp chuyển giới' hồi hộp khi sắp đến ngày kỷ niệm một năm lấy chồng - Ảnh: FBNV

Một năm qua, vợ chồng Lâm Khánh Chi chung sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Một năm qua có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời Lâm Khánh Chi. Sau khi nên duyên cùng chồng kém 8 tuổi, sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng lên cao như diều gặp gió. Nhờ những hiệu ứng từ đám cưới "thế kỷ", vợ chồng Lâm Khánh Chi liên tục được mời tham gia các gameshow truyền hình và từ đó kinh tế cũng khá giả hơn.

Mấy tháng qua, Lâm Khánh Chi cũng đang cố gắng hoàn tất mọi thủ tục nhờ người mang thai hộ tại Thái Lan. Con trai đầu lòng là sự kết hợp giữa trứng của chị dâu và tinh trùng của "Người đẹp chuyển giới". Lâm Khánh Chi cho biết, sau lễ kỷ niệm một năm ngày cưới sẽ chính thức đón con về nhà.

Lâm Khánh Chi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cực khủng, mời 300 khách dù năm ngoái lỗ sấp mặt Lâm Khánh Chi khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới hoành tráng vào ngày 11/1 tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-nhi-nhanh-hon-chong-nhan-ky-niem-1-nam-ngay-cuoi-310312.html