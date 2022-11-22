'Lady Mây' Myra Trần khẳng định không có chuyện mua giải, thừa nhận may mắn khi được vào top 3 Ca Sĩ Mặt Nạ

Hậu trường 22/11/2022 19:54

Myra Trần cho biết bản thân cô không hề được ưu ái trong chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ như những tin đồn gần đây.

Tại đêm chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer Vietnam) vừa qua, "Lady Mây" Myra Trần là một trong 3 ca sĩ trong tranh tài cùng nhau để giành ngôi vị quán quân. Hai cái tên còn lại là "Phượng Hoàng Lửa" diva Hà Trần và "O Sen" Ngọc Mai.

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Top 3 chung cuộc của Ca Sĩ Mặt Nạ 2022 - Ảnh: Internet

Kết quả chung cuộc cho thấy, O Sen là người nhận giải cao nhất của chương trình với tổng số bình chọn thông qua ứng dụng và tin nhắn SMS là 36.1%, xếp thứ 2 là Phượng Hoàng Lửa nắm giữ 35% tổng số bình chọn. Lady Mây ở vị trí thứ 3 với tổng số bình chọn là 28.9%, đồng thời được thêm giải Giọng ca trẻ ấn tượng nhất với kỷ niệm chương và 100 triệu đồng của nhà tài trợ.

Myra Trần cho biết kết quả này là sự nỗ lực của bản thân trong thời gian chương trình diễn ra và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Đây còn là cột mốc ấn tượng sau 10 năm theo đuổi ca hát của Myra Trần.

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Trao đổi với Zing về việc dừng chân ở vị trí thứ 3, Myra Trần cho biết cô vừa vui, hạnh phúc nhưng cũng tiếc nuối vì không còn cơ hội hát cho khán giả trong chương trình. Với cô, việc đến được đêm chung kết và giành vị trí thứ 3 đã là một cái kết đẹp, đặc biệt sau hành trình đầy gian khó vì phải bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam.

“Việc vào được top 3 khiến tôi cảm thấy may mắn. Đặc biệt tôi hãnh diện khi được đứng cùng hai đàn chị có giọng ca nội lực của âm nhạc Việt. Suốt hơn 6 tháng qua, tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi tin đây chính là khoảng thời gian cảm nhận được nhiều sự tốt đẹp trong hành trình làm nghề nhất. Tôi chỉ mong thời gian tới có cơ hội được cống hiến nhiều hơn cho khán giả Việt. Osen giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chị ấy rất tài năng.” - Myra Trần chia sẻ.

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Cũng trong cuộc trò chuyện với Zing, Myra Trần cũng khẳng định cô không có khả năng mua giải hay được ưu ái. Những ca khúc nữ ca sĩ được thể hiện trong chương trình đều do tác giả và ban tổ chức tin tưởng.

“Trong chương trình, mỗi mascot sẽ có danh sách bài hát riêng. Trong list đó, bài nào cảm được tôi sẽ chọn để trình bày. Danh sách của tôi có cả ca khúc mới lẫn sản phẩm cũ để cover, chẳng hạn Như những phút ban đầu. Và nhiều ca khúc mới trong số đó khiến tôi thấy đồng điệu nên tôi quyết định chọn lựa, chứ tôi hoàn toàn không thể mua giải hay được ưu ái. Điều quan trọng, tôi phải cảm được ca khúc thì chương trình mới giao cho tôi trình diễn." - Myra Trần nói.

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