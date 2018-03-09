Không thể tin được, dù đã chia tay nhưng bạn trai cũ vẫn làm chuyện này thường xuyên với Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng vẫn được doanh nhân Triệu Văn Dương tặng quà thường xuyên từ sau khi chia tay.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với với chồng trẻ Bảo Duy, Phi Thanh Vân nhận nuôi con trai và tập trung mọi thời gian cho việc kinh doanh. Cách đây ít tháng, cô khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ thông tin về bạn trai mới giàu có và rất ga lăng. Người đó là doanh nhân Triệu Văn Dương, một đại gia có tiếng làm việc trong ngành giáo dục. Phi Thanh Vân từng sánh đôi với Triệu Văn Dương ở nhiều sự kiện, cô luôn bày tỏ niềm tự hào về người đàn ông giỏi giang và nuôi ý định nghiêm túc trong tương lai.

Phi Thanh Vân và bạn trai cũ vẫn liên lạc thường xuyên sau khi chia tay - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài chưa đầy 6 tháng thì nhanh chóng tan vỡ do cả hai đều quá bận rộn. Những tưởng mọi chuyện đã khép lại thì mới đây, “Nữ hoàng dao kéo” đột nhiên viết bức tâm thư đầy tình cảm gửi người cũ trên mạng xã hội. Bằng giọng văn ngọt ngào, bà mẹ một con nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời còn yêu nhau và hé lộ rằng doanh nhân Triệu văn Dương vẫn thường xuyên tặng hoa lan hồ điệp cho cô.

Phi Thanh Vân tiết lộ rằng bạn trai cũ rất thoáng, sẵn sàng tặng quà tiền tỷ cho cô - Ảnh: Internet "Anh!... Đã gần 1 năm, nhà em Vân luôn có thật nhiều chậu hoa lan hồ điệp trắng và tím, biểu tượng của sự tinh khôi trong sáng, trí tuệ, sang trọng, duyên dáng và nữ tính đến ngây người. Anh nói với em: "Em à, Lan hồ điệp là vua của những loại lan, Anh chọn lan hồ điệp tặng em, không có loài hoa nào xứng đáng với em hơn lan hồ điệp!”. Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai mỗi khi 1 chậu lan thật to được gửi tặng tới nhà! Giá trị anh tặng cho em là nụ cười của em mỗi ngày khi đi làm về mỏi mệt nhìn thấy chậu lan thật đẹp đón em về. Giá trị mà em học được là sự tăng trưởng vượt bậc về vốn kiến thức mà các Thầy đã dạy cho em tại trường PTI. Giá trị mà em cảm nhận được là tình cảm chân thành và sâu sắc của Anh qua tất cả những gì Anh thể hiện!... Cuộc sống bộn bề với bao thăng trầm quanh việc kinh doanh và các mối quan hệ xã hội của cả hai, Anh nhớ luôn giữ gìn sức khỏe và công tác tốt Anh nhé! Luôn trẻ khỏe và đẹp trai, luôn phong độ và đức độ. Trân quý Anh! Anh Triệu Văn Dương", Phi Thanh Vân viết.

Phi Thanh Vân khoe món quà giá trị từ tình cũ đại gia nhân ngày 8.3 "Giá trị anh tặng cho em là nụ cười của em mỗi ngày khi đi làm về mỏi mệt nhìn thấy chậu lan thật đẹp đón em về..." - người đẹp chia sẻ.

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