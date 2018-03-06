Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả

Hậu trường 06/03/2018 15:12

Phi Thanh Vân đáp trả những lời chê bai của cư dân mạng bằng cách tung ảnh diện bikini nóng bỏng, "thiêu đốt" mọi ánh nhìn.

Sau khi quyết định chi hơn nửa tỷ để thực hiện ca đại phẫu thuật nâng cấp toàn bộ cơ thể, Phi Thanh Vân lại càng chăm ăn mặc thiếu vải, khoe 3 vòng “siêu khủng”, nóng bỏng của mình.

Tuy nhiên thời gian gần đây, “Nữ hoàng dao kéo” lại liên tục bị chê ngực chảy xệ, vòng 2 ngấn mỡ và vòng 3 méo mó, biến dạng.

Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả - Ảnh 1
Không chỉ bị chê bai vì ngực chảy xệ...
Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả - Ảnh 2
... mà Phi Thanh Vân còn bị soi vòng 3 thay đổi bất thường - Ảnh: FBNV

Trước những lời nói không hay của cư dân mạng, Phi Thanh Vân bất ngờ đáp trả bằng cách tung loạt ảnh diện bikini quyến rũ, khoe đường cong chuẩn trên trang cá nhân.

Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả - Ảnh 3
Phi Thanh Vân 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn khi diện bikini nóng bỏng, tạo dáng trước gương - Ảnh: FBNV
Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả - Ảnh 4
Ở góc chụp này, bà mẹ một con khoe trọn thân hình thon gọn cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: FBNV
Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả - Ảnh 5
Phi Thanh Vân xóa tan tin đồn cơ thể méo mó, biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ với hình ảnh này - Ảnh: FBNV 
Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng

Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng

Phi Thanh Vân khiến nhiều người giật mình khi diện áo khoét sâu lộ vòng 1 chảy xệ cùng vòng 3 biến dạng.

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