Bị chê ngực chảy xệ, vòng 3 méo mó biến dạng, Phi Thanh Vân tung ảnh ‘nóng’ đáp trả

Phi Thanh Vân đáp trả những lời chê bai của cư dân mạng bằng cách tung ảnh diện bikini nóng bỏng, "thiêu đốt" mọi ánh nhìn.
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Sau khi quyết định chi hơn nửa tỷ để thực hiện ca đại phẫu thuật nâng cấp toàn bộ cơ thể, Phi Thanh Vân lại càng chăm ăn mặc thiếu vải, khoe 3 vòng “siêu khủng”, nóng bỏng của mình.
Tuy nhiên thời gian gần đây, “Nữ hoàng dao kéo” lại liên tục bị chê ngực chảy xệ, vòng 2 ngấn mỡ và vòng 3 méo mó, biến dạng.
Trước những lời nói không hay của cư dân mạng, Phi Thanh Vân bất ngờ đáp trả bằng cách tung loạt ảnh diện bikini quyến rũ, khoe đường cong chuẩn trên trang cá nhân.