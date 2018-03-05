Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng

Hậu trường 05/03/2018 15:50

Phi Thanh Vân khiến nhiều người giật mình khi diện áo khoét sâu lộ vòng 1 chảy xệ cùng vòng 3 biến dạng.

Không ít lần bị dân mạng chỉ trích, “ném đá” vì phong cách ăn mặc táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm, tuy nhiên Phi Thanh Vân vẫn trung thành với phong cách thời trang của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng dao kéo” lại tiếp tục khiến khán giả phát hoảng khi chia sẻ hình ảnh nóng “bỏng mắt” của mình.

Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân mặc trễ nải trong buổi gặp mặt ca sĩ Cẩm Vân và một người bạn thân thiết lâu năm - Ảnh: FBNV

Vì muốn khoe được tối đa thế mạnh của mình, bà mẹ một con đã chọn chiếc váy ôm sát người để khoe trọn đường cong cơ thể. Tuy nhiên, vì phần trên khoét quá sâu đã vô tình để lộ vòng 1 chảy xệ kém săn chắc. Bên cạnh đó, không khó nhận thấy vòng 3 của nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng méo mó, biến dạng dù đã chi hơn nửa tỷ trùng tu.

Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng - Ảnh 2
Vòng 1 chảy xệ như muốn bung ra khỏi áo khiến người đối diện nóng mặt - Ảnh: FBNV
Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng - Ảnh 3
Nhiều người không tin vào mắt mình khi nhìn vòng 3 biến dạng méo mó của 'Nữ hoàng dao kéo' sau hơn nửa năm phẫu thuật - Ảnh: FBNV
Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng - Ảnh 4
Cách đây ít phút, bà mẹ một con lại 'gây sốt' với hình ảnh nóng bỏng này - Ảnh: FBNV
Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng - Ảnh 5
Đôi gò bồng đảo lấp ló bên trong lớp áo ngủ ren mỏng manh khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên - Ảnh: FBNV
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