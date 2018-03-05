Xuất hiện với bộ ngực chảy xệ cùng vòng 3 méo mó, Phi Thanh Vân khiến quan khách hốt hoảng

Phi Thanh Vân khiến nhiều người giật mình khi diện áo khoét sâu lộ vòng 1 chảy xệ cùng vòng 3 biến dạng.
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Không ít lần bị dân mạng chỉ trích, “ném đá” vì phong cách ăn mặc táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm, tuy nhiên Phi Thanh Vân vẫn trung thành với phong cách thời trang của mình.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng dao kéo” lại tiếp tục khiến khán giả phát hoảng khi chia sẻ hình ảnh nóng “bỏng mắt” của mình.
Vì muốn khoe được tối đa thế mạnh của mình, bà mẹ một con đã chọn chiếc váy ôm sát người để khoe trọn đường cong cơ thể. Tuy nhiên, vì phần trên khoét quá sâu đã vô tình để lộ vòng 1 chảy xệ kém săn chắc. Bên cạnh đó, không khó nhận thấy vòng 3 của nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng méo mó, biến dạng dù đã chi hơn nửa tỷ trùng tu.