Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này

Việt Hương thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi diện váy phối ren quyến rũ, đọ sắc bên “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.
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Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh "đọ sắc" cùng danh hài Việt Hương trong một chương trình gần đây khiến người hâm mộ thích thú.
Khác với phong cách thường thấy, lần này Phi Thanh Vân chọn trang phục áo dài hoa kín đáo. Tuy không phô da thịt nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn khiến người xung quanh chú ý bởi sự sang trọng và quý phái.
Trong khi đó, danh hài Việt Hương lại xuất hiện với hình ảnh vô cùng nổi bật. Cô diện trang phục gợi cảm, lấp ló vòng 1 nóng bỏng lấn át cả đàn em.