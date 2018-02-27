Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này

Hậu trường 27/02/2018 17:37

Việt Hương thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi diện váy phối ren quyến rũ, đọ sắc bên “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh "đọ sắc" cùng danh hài Việt Hương trong một chương trình gần đây khiến người hâm mộ thích thú.

Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này - Ảnh 1
Việt Hương tạo dáng nhí nhảnh cùng đàn em Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Khác với phong cách thường thấy, lần này Phi Thanh Vân chọn trang phục áo dài hoa kín đáo. Tuy không phô da thịt nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn khiến người xung quanh chú ý bởi sự sang trọng và quý phái.

Trong khi đó, danh hài Việt Hương lại xuất hiện với hình ảnh vô cùng nổi bật. Cô diện trang phục gợi cảm, lấp ló vòng 1 nóng bỏng lấn át cả đàn em.

Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này - Ảnh 2
Ở tuổi 42, Việt Hương sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, rạng ngời không thua kém đàn em - Ảnh: FBNV
Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này - Ảnh 3
Danh hài sinh năm 1976 nổi bật khi diện áo phối ren khoe vòng 1 lấp ló, nóng bỏng - Ảnh: FBNV
Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này - Ảnh 4
Dù trải qua gần 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Phi Thanh Vân lại bị đàn chị lấn lướt - Ảnh: FBNV
Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này - Ảnh 5
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Từ khóa:   Phi Thanh Vân danh hài Việt Hương nữ hoàng dao kéo

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