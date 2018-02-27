Đọ sắc cùng Phi Thanh Vân, Việt Hương 'đè bẹp' đàn em trong bộ trang phục bốc lửa này

Việt Hương thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi diện váy phối ren quyến rũ, đọ sắc bên “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh "đọ sắc" cùng danh hài Việt Hương trong một chương trình gần đây khiến người hâm mộ thích thú.

Việt Hương tạo dáng nhí nhảnh cùng đàn em Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Khác với phong cách thường thấy, lần này Phi Thanh Vân chọn trang phục áo dài hoa kín đáo. Tuy không phô da thịt nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn khiến người xung quanh chú ý bởi sự sang trọng và quý phái.

Trong khi đó, danh hài Việt Hương lại xuất hiện với hình ảnh vô cùng nổi bật. Cô diện trang phục gợi cảm, lấp ló vòng 1 nóng bỏng lấn át cả đàn em.

Ở tuổi 42, Việt Hương sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, rạng ngời không thua kém đàn em - Ảnh: FBNV

Danh hài sinh năm 1976 nổi bật khi diện áo phối ren khoe vòng 1 lấp ló, nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Dù trải qua gần 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Phi Thanh Vân lại bị đàn chị lấn lướt - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai Tấn Đức trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Việt Hương kể chuyện đón Tết ở "Sài Gòn thu nhỏ" trên đất Mỹ Việt Hương nói ở tiểu bang nam California giống như Sài Gòn thu nhỏ, có đầy đủ bánh mứt, mai, đào nên Tết ở đây vui không kém quê nhà.

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