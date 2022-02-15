Không quà cáp đắt tiền ngày Valentine, Trấn Thành chỉ gói gọn tình yêu dành cho Hari Won trong 2 chữ đủ khiến dân mạng dậy sóng

Hậu trường 15/02/2022 08:39

Vợ chồng Hari Won - Trấn Thành cực tình trong ngày Valentine khiến người hâm mộ vô cùng ghen tỵ.

Trấn Thành - Hariwon là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Cứ mỗi khi cả 2 xuất hiện cùng nhau, khán giả lại được phần ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp của họ. Mới đây, trong ngày Valentine, vợ chồng Trấn Thành mặc dù không quà tặng đuề huề như những lần trước nhưng vẫn đủ khiến netizen phải ghen tỵ.

Trên trang Instagram cá nhân, Trấn Thành đăng tải bức ảnh 2 vợ chồng nhìn nhau cực tình. Kèm theo đó là một dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 2 chữ nói về tình yêu của mình dành cho bà xã: "14/2/2022. Vẫn yêu". Có thể thấy, cặp đôi này đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mọi cử chỉ, hành động hay lời nói của cặp đôi dành cho nhau vẫn như vợ chồng son. 

Không quà cáp đắt tiền ngày Valentine, Trấn Thành chỉ gói gọn tình yêu dành cho Hari Won trong 2 chữ đủ khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 1
Cả hai tạo dáng cực tình, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, Trấn Thành thường gọi Hari Won bằng những từ ngữ ngọt ngào như bà xã, em yêu. Nam MC được netizen ngợi ca hết lời vì mức độ cưng chiều vợ và còn được ưu ái gọi với danh xưng là "người chồng quốc dân". Không chỉ phát "cẩu lương" công khai trên mạng xã hội, cặp vợ chồng hot nhất nhì Vbiz còn nhiều lần khiến dân tình ngã ngửa vì những chia sẻ ngôn tình dành cho nhau trên các chương trình truyền hình, gameshow,...

Không quà cáp đắt tiền ngày Valentine, Trấn Thành chỉ gói gọn tình yêu dành cho Hari Won trong 2 chữ đủ khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 2
Trấn Thành được netizen ngợi ca hết lời là 'người chồng quốc dân' - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió đi qua, cuối cùng, chuyện tình của Hari Won- Trấn Thành cũng nhận được rất nhiều sự đồng cảm, yêu thương của người hâm mộ.

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Trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, không ít netizen cho rằng Trấn Thành duyên dáng, song để so sánh với Công Lý thì quá khập khiễng. 

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