"Đào ảnh" thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê "kém duyên"

Hậu trường 13/02/2022 16:01

Vẫn giữ lại những khoảnh khắc thân mật bên nhau trên trang cá nhân sau khi chia tay, Trấn Thành - Mai Hồ mới đây bất ngờ bị chính đồng nghiệp "đào lại" ảnh cũ, hành động của nam siêu mẫu gây nhiều tranh cãi.

Từng là cặp đôi đẹp và nổi tiếng của showbiz Việt, Trấn Thành - Mai Hồ thuở yêu nhau mặn nồng tình cảm bao nhiêu thì khi chia tay vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Bằng chứng là không chỉ khép lại chuyện tình trong êm đẹp và dành nhiều lời khen ngợi mỗi khi nhắc đến đối phương, Trấn Thành còn có hành động đẹp đó là giữ nguyên lại những khoảnh khắc tình tứ bên Mai Hồ thay vì xóa hay ẩn đi sau khi chia tay. 

'Đào ảnh' thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê 'kém duyên' - Ảnh 1

Tuy nhiên, chính vì hành động này mà năm nào Trấn Thành cũng bị dân tình đào lại những khoảnh khắc bên Mai Hồ dù đã có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên Hari Won. Mới đây, bức ảnh Valentine của Trấn Thành - Mai Hồ 8 năm trước bất ngờ "hot" trở lại. Nguyên nhân xuất phát từ việc siêu mẫu Đức Tiến vào để lại bình luận trong tấm ảnh này.

'Đào ảnh' thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê 'kém duyên' - Ảnh 2

Trong bài viết cũ, nam MC đăng ảnh tình tứ, kèm những lời ngôn tình gửi Mai Hồ: "Tình yêu, sẽ ở lại với ai đang cần nó, sẽ quay lại với ai đi tìm nó, và sẽ vô lại với ai coi thường nó. Happy Valentine". Dù đã trôi qua 8 năm, thế nhưng Đức Tiến vẫn vô ý để lại bình luận khiến khoảnh khắc này của nam MC xuất hiện trở lại: "Trời ơi, cái này nó ở đâu chui ra, kaka" - nam siêu mẫu bình luận.

'Đào ảnh' thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê 'kém duyên' - Ảnh 3

Dù chỉ là hành động trêu đùa với đồng nghiệp, thế nhưng hành động của Đức Tiến vẫn bị nhiều người nhận xét là khá "kém duyên". Nếu như các tấm hình thường bị antifan hoặc netizen đào lại thì việc Đức Tiến là người trong nghề nhưng lại lôi lên lại tấm ảnh cũ của đồng nghiệp để chọc ghẹo được cho là không được tinh tế. Tất cả đã là chuyện quá khứ, có lẽ Đức Tiến cũng không nên "đào" lại để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người trong cuộc.

'Đào ảnh' thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê 'kém duyên' - Ảnh 4

 

'Đào ảnh' thân mật của Trấn Thành - Mai Hồ ngày Valentine, siêu mẫu Đức Tiến bị chê 'kém duyên' - Ảnh 5

Ở thời điểm hiện tại, cả Trấn Thành và Mai Hồ đều đã có tổ ấm viên mãn của riêng mình. Nếu như Trấn Thành có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won, thì Mai Hồ hiện cũng đang tận hưởng hôn nhân bình yên bên ông xã Việt kiều.

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Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành - Mai Hồ siêu mẫu Đức Tiến

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