Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao'

Hậu trường 01/07/2018 10:00

Khoe quà tân gia tặng mẹ đúng dịp thiện nguyện, MC Phan Anh bị một anti-fan mắng chửi không thương tiếc.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Phan Anh hào hứng chia sẻ hình ảnh mua quà tặng mẹ nhân dịp tân gia. Kèm theo đó, ông bố 3 con đăng tải dòng trạng thái với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì mẹ đã quyết định chuyển đến khu nhà anh đang sinh sống.

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 1
Phan Anh hào hứng khoe chiếc tivi mới mua tặng mẹ - Ảnh: FBNV

Phan Anh hào hứng chia sẻ: “Mẹ quyết định chuyển đến khu nhà mình sống. Đồ đạc nhà cũ không mang theo gì thành ra mấy đứa con, cháu hiếu thảo cứ tranh nhau đòi mua đồ mừng tân gia.

Mình nhanh tay chọn ngay tivi, vì cái đó sẽ đập vào mắt nhất, bạn bè đến chơi thể nào bà cũng khoe: đấy, tivi thằng Phan Anh nó tặng.

... Hehe, trình bày nhiều thế nhưng cốt chỉ khoe là mẹ mình có tivi mới của con trai hiếu thảo tặng”.

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 2
Ông bố 3 con nhận được nhiều lời khen từ bạn bè đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Bài viết của Phan Anh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh vô số lời khen ngợi, một anti-fan lại để lại bình luận thiếu tế nhị với hàm ý mỉa mai việc làm thiện nguyện của nam MC.

Người này viết: “Xong mùa lũ này nên xây cái nhà to hơn cho cả họ ở cùng để cùng làm từ thiện thu nhập nó mới cao”. Ngay sau bình luận này, Phan Anh cũng không ngần ngại đáp trả: “Nếu lấy dù chỉ 1 đồng nào tôi sẽ dùng để xây cho họ nhà bạn trước. Tôi thề trước tổ tiên dòng họ nhà bạn nha!”.

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 3
Facebooker này cho rằng Phan Anh làm từ thiện để tăng thu nhập khiến dư luận bức xúc - Ảnh: FBNV

Tưởng cuộc tranh cãi sẽ dừng lại, thế nhưng người này lại tiếp tục dùng nhiều lời lẽ nặng nề hơn để chỉ trích Phan Anh: “Còn nhận tiền nhưng ỉm không chuyển nên mới bị chửi chứ sao, không mấy hôm trước chúng nó còn đang phong làm thủ tướng sao quay lại chửi làm gì, hỏi câu nào thông minh hơn đi...”.

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 4
Người này dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích Phan Anh và người hâm mộ anh - Ảnh: FBNV

Trước những lời lăng mạ vô căn cứ, Phan Anh bức xúc dùng từ "thần kinh, biến" đáp trả.

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 5
Trước đó ít ngày, Phan Anh vừa có chuyến từ thiện giúp đỡ đồng bào bị lũ quét tại Hà Giang - Ảnh: FBNV

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 6

Khoe quà giá trị tặng mẹ, MC Phan Anh bị anti-fan chửi: 'Làm từ thiện thu nhập nó mới cao' - Ảnh 7
Một số hình ảnh trong chuyến thiện nguyện được nam MC chia sẻ - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh: “Dù tiếc nuối hào quang nhưng tôi vẫn chọn gia đình”

MC Phan Anh: “Dù tiếc nuối hào quang nhưng tôi vẫn chọn gia đình”

"Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều dịp quan trọng để ghi dấu hình ảnh trong ký ức con, như vậy thì con sẽ rất khó có tuổi thơ với những ký ức đẹp về người cha của mình. Tôi chỉ có 1 ngày 24 giờ giống như tất cả mọi người, tôi phải lựa chọn, và tôi đã quyết định chọn gia đình", MC Phan Anh chia sẻ.

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