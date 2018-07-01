Phan Anh hào hứng chia sẻ: “Mẹ quyết định chuyển đến khu nhà mình sống. Đồ đạc nhà cũ không mang theo gì thành ra mấy đứa con, cháu hiếu thảo cứ tranh nhau đòi mua đồ mừng tân gia.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Phan Anh hào hứng chia sẻ hình ảnh mua quà tặng mẹ nhân dịp tân gia. Kèm theo đó, ông bố 3 con đăng tải dòng trạng thái với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì mẹ đã quyết định chuyển đến khu nhà anh đang sinh sống.

... Hehe, trình bày nhiều thế nhưng cốt chỉ khoe là mẹ mình có tivi mới của con trai hiếu thảo tặng”.

Mình nhanh tay chọn ngay tivi, vì cái đó sẽ đập vào mắt nhất, bạn bè đến chơi thể nào bà cũng khoe: đấy, tivi thằng Phan Anh nó tặng.

Ông bố 3 con nhận được nhiều lời khen từ bạn bè đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Bài viết của Phan Anh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh vô số lời khen ngợi, một anti-fan lại để lại bình luận thiếu tế nhị với hàm ý mỉa mai việc làm thiện nguyện của nam MC.

Người này viết: “Xong mùa lũ này nên xây cái nhà to hơn cho cả họ ở cùng để cùng làm từ thiện thu nhập nó mới cao”. Ngay sau bình luận này, Phan Anh cũng không ngần ngại đáp trả: “Nếu lấy dù chỉ 1 đồng nào tôi sẽ dùng để xây cho họ nhà bạn trước. Tôi thề trước tổ tiên dòng họ nhà bạn nha!”.



Facebooker này cho rằng Phan Anh làm từ thiện để tăng thu nhập khiến dư luận bức xúc - Ảnh: FBNV

Tưởng cuộc tranh cãi sẽ dừng lại, thế nhưng người này lại tiếp tục dùng nhiều lời lẽ nặng nề hơn để chỉ trích Phan Anh: “Còn nhận tiền nhưng ỉm không chuyển nên mới bị chửi chứ sao, không mấy hôm trước chúng nó còn đang phong làm thủ tướng sao quay lại chửi làm gì, hỏi câu nào thông minh hơn đi...”.



Người này dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích Phan Anh và người hâm mộ anh - Ảnh: FBNV

Trước những lời lăng mạ vô căn cứ, Phan Anh bức xúc dùng từ "thần kinh, biến" đáp trả.

Trước đó ít ngày, Phan Anh vừa có chuyến từ thiện giúp đỡ đồng bào bị lũ quét tại Hà Giang - Ảnh: FBNV