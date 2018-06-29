MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn'

Hậu trường 29/06/2018 10:10

Bị chỉ trích vì ăn mặc đẹp khi làm từ thiện ở Hà Giang, MC Phan Anh nổi giận và tỏ ra bất lực trước sự soi mói quá mức của cộng đồng mạng.

Trước tình hình mưa bão hoành hành ở các tỉnh miền núi phía Bắc suốt hơn 1 tuần qua, MC Phan Anh đã chi 50 triệu đồng quyên góp và bắt đầu chiến dịch kêu gọi mọi người giúp đỡ. Để tránh ồn ào như những năm trước đây, MC Phan Anh không phát động trên diện rộng mà tự tổ chức đoàn từ thiện cùng hội bạn bè thân thiết.

Sau khi gom được 700 triệu đồng, nam MC đã băng rừng tiếp cận các gia đình bị lũ quét ở Hà Giang. Mặc dù mưa bão hoành hành, đường sá hư hỏng nặng nhưng Phan Anh vẫn xông xáo đến từng nhà để giúp đỡ vật chất và động viên tinh thần. Tuy nhiên khi những hình ảnh chuyến đi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng cho rằng Phan Anh đang cố tình làm màu chứ thực chất chẳng phải đi từ thiện. Vin vào chi tiết nam MC diện áo quần chỉn chu và không hề dính bùn, cư dân mạng nghi ngờ Phan Anh chỉ đứng chụp ảnh rồi đi. Trước sự soi mói quá mức của các "anh hùng bàn phím", MC The Voice không giữ nỗi bình tĩnh đã lên tiếng đáp trả.

“Phan Anh đang có mặt tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để trao quà từ thiện và vẫn rất tươi tắn, đẹp trai, áo quần không bẩn tí nào. Phan Anh không hiểu tại sao khi áo quần không bẩn mà một số bạn lại hậm hực, muốn mình đi làm từ thiện mà áo quần phải bẩn cơ. Vậy thì chắc mình chưa đi làm rồi”, MC Phan Anh bức xúc.

MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 1
MC Phan Anh bị chỉ trích vì mặc áo trắng đẹp đẽ khi đi từ thiện - Ảnh: FBNV
MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 2
Nhiều người bất bình vì thấy áo MC Phan Anh không hề dính bùn - Ảnh: FBNV

Nói về nghi vấn ăn quỵt tiền từ thiện của dân những năm trước, Phan Anh tuyên bố sẽ không bao giờ kêu gọi trên diện rộng nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế anh bỏ rơi người dân đồng bào miền núi phía Bắc trong mùa mưa bão năm nay.

"Mình khẳng định lần này hay về sau nữa mình cũng không còn ý định kêu gọi trên diện rộng. Mình chỉ làm với bạn bè của mình. Bạn bè của mình rõ ràng không ai nói gì mà những kẻ không liên quan thì cứ nhảy dựng lên, soi đủ thứ và bịa đặt đủ thứ. Thật mình thương mấy người đó quá luôn. Các bạn là người nước nào vậy?”, MC Phan Anh viết. 

MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 3
Cư dân mạng thắc mắc vì sao MC Phan Anh không ăn mặc xấu đi một chút - Ảnh: FBNV
MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng MC Phan Anh chỉ làm màu chứ không làm thật tâm - Ảnh: FBNV
MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 5
MC Phan Anh phẫn nộ vì bị nói 'đi từ thiện mà sạch sẽ tinh tươm, áo trắng không hề dính bùn' - Ảnh 6
Dù bị soi mói quá mức nhưng MC Phan Anh tự nhủ sẽ làm hết sức những gì cần làm - Ảnh: FBNV

 

 Clip MC Phan Anh đứng trên con dốc mới bị lũ quét qua

Mang tiền lên Hà Giang, MC Phan Anh đứng giữa vách núi đá đang sạt lở khiến nhiều người khiếp vía

Mang tiền lên Hà Giang, MC Phan Anh đứng giữa vách núi đá đang sạt lở khiến nhiều người khiếp vía

Nhiều khán giả, bạn bè lo lắng khi MC Phan Anh đi vào những vùng hiểm trở để hỗ trợ người dân đồng bào miền núi phía Bắc.

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