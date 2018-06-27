Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy

Hậu trường 27/06/2018 11:20

Dù bị nhiều người nghi ngờ là không rạch ròi trong công tác làm từ thiện nhưng MC Phan Anh vẫn quyết không bỏ rơi người dân đồng bào trong mưa bão.

Chứng kiến cảnh mưa lũ kinh hoàng càn quét ở các tỉnh miền núi Tây Bắc suốt mấy ngày qua, MC Phan Anh không thể ngồi yên nên lại tiếp tục kêu gọi quyên góp từ thiện. Dù liên tục bị cộng đồng mạng nghi ngờ ăn chặn tiền trong những năm trước đó nhưng Phan Anh vẫn quyết không bỏ rơi người dân đồng bào. Với tấm lòng "lá lành đùm lá rách", gia đình nam MC mờ màn với 50 triệu đồng và chưa đầy 10 tiếng sau đã gom được 700 triệu.

Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy - Ảnh 1
MC Phan Anh đang trên đường lên Hà Giang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong mưa bão - Ảnh: FBNV

Rút kinh nghiệm, lần này Phan Anh không kêu gọi rộng rãi mà chỉ nhờ cậy bạn bè chung tay hỗ trợ. Để tránh bị soi mói, Phan Anh vô cùng cẩn thận khi sao kê chi tiết từng khoản và lên kế hoạch rõ ràng. Sáng nay, anh cùng đoàn từ thiện đã băng rừng lên Hà Giang tiếp cận những gia đình đang cần giúp đỡ tại huyện Vị Xuyên.

"Dù chỉ chủ yếu là bạn bè, không kêu gọi public, trong vòng 10 tiếng, chúng ta đã chung tay được gần 700 triệu để ủng hộ bà con vùng núi phía Bắc bị ảnh hưởng của mưa lớn, lúc quét.

Sao kê dưới này thể hiện hơn 500 triệu nhưng còn các bạn đi cùng đoàn ủng hộ tiền mặt nữa. Mình sẽ yêu cầu chuyển khoản hết để minh bạch về sau này. (Các bạn chú ý, hai sao kê này dù chụp cùng thời điểm mà số dư vẫn khác nhau do phần mềm cập nhật. Mấy bạn chống đối cũng đừng dựa vào đó mà vu vạ mình. Sau này sao kê có con dấu ngân hàng sẽ là tài liệu chuẩn cuối cùng.)

Giờ tụi mình đang trên đường đến Vị Xuyên, Hà Giang (theo đúng thông báo trước ở chế độ dành riêng cho bạn bè.) Tin tức mình sẽ cập nhật liên tục để cho nhóm thiện nguyện nào lên đây thì có thêm lựa chọn.

Mình khẳng định lần này hay về sau nữa mình cũng không còn ý định kêu gọi trên diện rộng. Mình chỉ làm với bạn bè của mình.  Bạn bè của mình rõ ràng không ai nói gì mà những kẻ không liên quan thì cứ nhảy dựng lên, soi đủ thứ và bịa đặt đủ thứ. Thật mình thương mấy người đó quá luôn. Các bạn là người nước nào vậy? Mà thôi, giờ bỏ qua các bạn ấy! 
Cho mình tranh thủ gửi đôi lời cảm ơn đến những người đã chuyển quà tặng cho đồng bào. Các bạn yên tâm tụi mình sẽ làm hết sức có thể. Tiền sẽ trao trực tiếp cho từng hộ dân", Phan Anh viết.

Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy - Ảnh 2
Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy - Ảnh 3
Nhiều người lo lắng cho sự an nguy của Phan Anh khi từ thiện ở vùng núi hiểm trở - Ảnh: FBNV
Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy - Ảnh 4
MC Phan Anh công khai danh sách quyên góp - Ảnh: FBNV
Quyên góp được 700 triệu đồng, MC Phan Anh băng rừng mang lên Hà Giang bất chấp mưa bão hiểm nguy - Ảnh 5
Dù Phan Anh đã cẩn thận sao kê chi tiết mọi loại giấy tờ nhưng vẫn có khán giả không tin nam MC thật tâm - Ảnh: FBNV

 

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